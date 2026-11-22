अब अग्निवीर भी कर सकेंगे शादी, सरकार ने बदल दिया नियम; क्या है शर्त
अग्निवीरों की शादी को लेकर सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब चार साल की सेवा के बाद दो साल का एक्सटेंशन लेने पर शादी की जा सकती है। हालांकि ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ही शादी की इजाजत होगी।
अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों के शादी के नियमों को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। पहले अग्निवीर के तौर पर सेवा के दौरान शादी की अनुमति नहीं थी। हालांकि अब दो साल का सेवा विस्तार लेने वाले अग्निवीरों को शादी करने की भी इजाजत होगी। हालांकि ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ही वे शादी कर सकेंगे। इसे 'Second Tour of duty' कहा जाता है। जाहिर तौर पर यह अग्निवीरों के परिवार के लिए राहत की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स में विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से इसकी पुष्टि की गई है। अभी इसपर आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है।
पहले क्या था नियम
पहले नियम यही था कि भर्ती के वक्त अग्निवीर अविवाहित होने चाहिए। इसके अलावा सेवा के दौरान भी वे शादी नहीं कर सकते। पहले भर्ती भी केवल चार साल के लिए की जा रही थीं। हालांकि अब सेवा विस्तार पाने वाले अग्निवीरों को लगभग एक महीने की ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। इसके बाद वे शादी भी कर सकते हैं।
पहले बैच को क्या-क्या मिला
अग्निवीरों के पहले बैच ने चार साल की सेवा पूरी कर ली है। सबसे पहले नेवी में अग्निवीरों की भर्ती की गई थी। मेरिट के आधार पर 25 फीसदी अग्निवीरों को पर्मानेंट कर दिया गया है। वहीं बाकी को दो साल सेवा विस्तार का विकल्प दिया गया है। जल्द ही आर्मी और एयरफोर्स का पहला बैच भी 4 साल की सेवा पूरी करने वाला है। उन्हें भी इसी तरह का मौका दिया जाएगा।
अभी चार नववंबर को ही केंद्रीय कैबिनेट ने दो साल के सेवा विस्तार वाले प्रस्ताल को मंजूरी दी थी। इसमें यह भी कहा गया है कि 6 साल की सेवा के बाद 75 फीसदी अग्निवीरों को परमानेंट किया जा सकता है।
छुट्टी के नियमों में भी होगा बदलाव?
अग्निवीरों की छुट्टी के नियमों में भी बदलाव हो सकता है। दो साल की सेवा के दौरान अग्निवीरों को पहले से ज्यादा छुट्टियां दी जा सकती हैं। पहले एक साल में 30 ही छुट्टियां मिलती थीं जबकि सेवा विस्तार के बाद सालभर में 90 छुट्टियां दी जा सकती हैं। सेना अनुशासन का भी ध्यान रखेगी और जवानों की पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखेगी। सरकार जल्द ही इन बदलावों की आधिकारिक घोषणा कर सकती है।
केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से भी पढ़ाई करेंगे अग्निवीर
भारतीय वायु सेना और दिल्ली स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने वायु सेना में शामिल अग्निवीरों के लिए योग में संरचित शिक्षा और प्रमाणन के अवसरों तक पहुंच को सुगम बनाने के मकसद से हाथ मिलाया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। यहां वायु सेना मुख्यालय में इस बाबत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें