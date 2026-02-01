परिवहन विभाग में अब अग्निवीरों को नौकरी का मौका, 20 प्रतिशत आरक्षण पर सहमति बनी

संक्षेप: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाहियों की भर्ती में भी अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने की तैयारी है। शासन ने इस संबंध में परिवहन निगम मुख्यालय को पत्र भेजा है। इस संबंध में जल्द ही शासनादेश जारी करने की तैयारी है।

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाहियों की भर्ती में भी अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने की तैयारी है। शासन ने इस संबंध में परिवहन निगम मुख्यालय को पत्र भेजा है। इस संबंध में जल्द ही शासनादेश जारी करने की तैयारी है। यूपी सरकार ने पिछले साल पुलिस में भर्ती में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की थी।

अग्निवीरों का पहला बैच इसी साल रिटायर हो रहा है। चार साल का कार्यकाल पूरा कर निकलने वाले अग्निवीरों में कुछ सेना में स्थायी कर दिए जाएंगे और बाकी को राज्य सरकारों में नौकरी के लिए प्राथमिकता देने की बात कही गई थी। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश शासन ने परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाहियों की भर्ती में इन अग्निवीरों को प्राथमिकता के आधार पर अगली भर्तियों में आरक्षण देने का फैसला किया है।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रवर्तन सिपाहियों की भर्ती लिखित परीक्षा से कराता है। इसमें शारीरिक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और मेडिकल टेस्ट होते हैं। वर्तमान में 477 प्रवर्तन सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

आरक्षण पर सहमति परिवहन विभाग ने शासन के इस प्रस्ताव पर सहमति जता दी है। परिवहन आयुक्त और उनकी टीम ने यह भी देख लिया है कि इस आरक्षण को लागू करने के बाद मानक से अधिक आरक्षण तो नहीं हो रहा है। विभाग के अफसरों के मुताबिक अग्निवीरों को प्रवर्तन सिपाही के तौर पर भर्ती करने से फायदा होगा। इनके पास अग्निवीर की नौकरी का अनुभव होगा, साथ ही ये सब कड़ी ट्रेनिंग पाकर अनुशासित होंगे। इनकी ट्रेनिंग का फायदा दूसरे प्रवर्तन सिपाहियों को भी मिलेगा।