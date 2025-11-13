जांच में जुटीं हैं एजेसियां, दोषियों पर होगी कार्रवाई, डॉक्टरों की गिरफ्तारी पर बोले डिप्टी सीएम पाठक

संक्षेप: मेरठ पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, दिल्ली की घटना के बाद एजेंसियां जांच में जुटी हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट किया गया है। सभी जिलों को विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है।

दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां जांच पड़ताल में जुटी हैं। लगातार गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। डॉक्टर समेत कई लोगों को दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। मेरठ दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा आतंकवाद का डॉक्टर मॉड्यूल अत्यंत निंदनीय है। किसी पेशे को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। दिल्ली की घटना के बाद एजेंसियां जांच में जुटी हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट किया गया है। सभी जिलों को विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है। सरकार हर मामले में नजर रख रही है।

पत्रकारों से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम कांग्रेस पर भी निशाना साधा। बोले- सरदार वल्लभभाई पटेल देश का विभाजन नहीं चाहते थे। वह देश के सभी हिस्सों देशी रियासतों का विलय कर अखंड भारत का निर्माण करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के कारण ही देश का बंटवारा हुआ। उन्होंने कहा कांग्रेस की देश विभाजन नीतियों का देश अब तक खामियाजा भुगत रहा है।