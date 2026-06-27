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अगर हिम्मत है तो...राम मंदिर चंदा ‘चोरी’ मामले पर स्वामी मौर्य की टिप्पणी पर भड़के पुजारी महंत राजू दास

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, अयोध्या
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पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी पर भड़के महंत राजू दास ने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राम मंदिर के नाम पर सनातन और हिंदुत्व को निशाना बनाया जा रहा है।

अगर हिम्मत है तो...राम मंदिर चंदा ‘चोरी’ मामले पर स्वामी मौर्य की टिप्पणी पर भड़के पुजारी महंत राजू दास

Ayodhya News: राममंदिर दान चोरी को लेकर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी महंत राजू दास भड़क गए। महंत राज दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनौते देते हुए कहा, दम है तो इस्लाम या फिर दूसरे धर्मों को लेकर टिप्पणी करके देख लें।महंत राजू दास ने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

उन्होंने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राम मंदिर के नाम पर सनातन और हिंदुत्व को निशाना बनाया जा रहा है... अगर स्वामी प्रसाद मौर्य में हिम्मत है, तो उन्हें इस्लाम या किसी अन्य धर्म पर टिप्पणी करनी चाहिए। वे सनातन पर टिप्पणी करते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं और कुछ नहीं करते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह विवाद 7 जून को तब शुरू हुआ जब समाजवादी पार्टी के नेता तेज नारायण 'पवन' पांडे ने आरोप लगाया कि मंदिर के चढ़ावे से 5 करोड़ से 7.5 करोड़ के बीच का दान हड़प लिया गया है। 13 जून को, मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया।

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राम मंदिर दान चोरी के मुद्दे पर राजनीति न करें

राजू दास ने आगे कहा कि कथित चोरी में शामिल हर व्यक्ति को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया जाएगा और लोगों से अपील की कि वे इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि निष्पक्ष जांच से सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI को बताया, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम सभी को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा... आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और मुझे लगता है कि इसमें शामिल अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा।

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स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा?

चंदे की कथित चोरी पर बोलते हुए, मौर्य ने सवाल उठाया कि अगर भगवान राम अपने ही मंदिर की रक्षा नहीं कर सके तो वे दूसरों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा, लुटेरों ने करोड़ों रुपये लूट लिए। मंदिर और गर्भगृह में चोरी हुई। उन्होंने सोना-चांदी भी चुरा लिया। लेकिन अगर भगवान राम उन चोरों को सजा नहीं दे सके, तो वे आपकी रक्षा कैसे कर सकते हैं? अगर वे अपने ही मंदिर की रक्षा नहीं कर सकते, तो वे आपकी रक्षा कैसे कर सकते हैं? उनकी टिप्पणी से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया और दास उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने उन पर निशाना साधा।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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