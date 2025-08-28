यूपी में महिलाओं के बाद इन लोगों को स्टांप में मिलेगी छूट, सीएम योगी का ऐलान

यूपी में पिछले दिनों योगी सरकार ने महिलाओं के नाम से जमीन की खरीदी में स्टांप ड्यूटी में बड़ी छूट दी थी। अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। अब महिलाओं की तरह भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगों को भी स्टांप शुल्क में छूट दी जाएगी। इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की तरह भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगों को भी स्टांप शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। स्टांप विभाग को इस संबंध में निर्देश दिया है। उन्होंने छोटे किरायेनामों पर भी स्टांप शुल्क में छूट देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को स्टांप एवं पंजीकरण विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि पांच जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के प्राप्त सकारात्मक अनुभवों के आधार पर सभी जिलों में 20 हजार रुपये से अधिक के निबंधन शुल्क के लिए ई-भुगतान अनिवार्य करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के लिए आधार प्रमाणीकरण की सुविधा लागू की जाए। इसी प्रकार, प्राधिकरणों के आवंटियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाते हुए सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से ई-पंजीकरण व्यवस्था लागू की जाए।

उन्होंने विभाग को निर्देश दिया कि रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए, ताकि कार्यकुशलता और सेवा की गुणवत्ता बढ़ सके। स्टांप विक्रय के अन्य विकल्पों पर विचार कर वेंडरों के कमीशन को भी तार्किक बनाने की जरूरत बताई, साथ ही कहा कि 10 वर्ष तक की अवधि वाले लघु एवं मध्यम वर्ग के किराएनामे पर स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में छूट दी जानी चाहिए।

विभागीय मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बैठक में बताया कि वर्ष 2002 से 2017 तक के पंजीकृत विलेखों का 99 प्रतिशत डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो चुका है और अब अगले चरण की कार्रवाई चल रही है। वर्तमान में 98 प्रतिशत से अधिक निबंधन कार्य ई-स्टांप के माध्यम से हो रहे हैं। इसके अलावा, विभिन्न जिलों में मूल्यांकन सूची का पुनरीक्षण कर विसंगतियों को दूर किया गया है। उप-पंजीकरण कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं।