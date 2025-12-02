Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsAfter woman body was found in a suitcase child body found in a box, suspicion of murder due to black magic
सूटकेस से महिला का शव मिलने के बाद बक्से से मिली बच्चे की लाश, तंत्र-मंत्र में हत्या की आशंका

सूटकेस से महिला का शव मिलने के बाद बक्से से मिली बच्चे की लाश, तंत्र-मंत्र में हत्या की आशंका

संक्षेप:

बरेली में बक्से के अंदर एक छह साल के बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बच्चे की अभी पहचान नहीं हो सकी है। शव को देखने से लग रहा है कि बच्चे से बर्बरता के बाद हत्या की गई है। उसकी एक आंख भी निकली हुई है। प्रारंभिक जांच में तंत्र-मंत्र की आशंका जताई जा रही है।

Tue, 2 Dec 2025 11:36 AMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
हापुड़ में सूटकेस के अंदर महिला की लाश मिलने के 24 घंटे के अंदर ही बरेली में बक्से के भीतर एक बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मचा है। इज्जतनगर क्षेत्र में बड़ा बाईपास के पास नकटिया नदी किनारे बक्से में शव देखने के बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। करीब छह साल के बच्चे के शव की हालत देखकर लोग दहल उठे। बच्चे की एक आंख बाहर निकली हुई थी, जिससे हत्या की बर्बरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। बक्से के अंदर एक कम्बल के साथ चिप्स, कुरकरे आदि के रैपर भी मिले हैं, जिनके आधार पर भी सुराग जुटाए जा रहे हैं। घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई और क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

पुलिस प्रारम्भिक जांच में तंत्र क्रिया या फिर अपहरण के बाद हत्या कर शव फेंकने की आशंका जता रही है। बच्चे की पहचान के प्रयास जारी हैं। अधिकारियों ने आसपास के इलाकों में गुमशुदगी की तहरीरों की जानकारी शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।

इससे पहले हापुड़ में पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के एनएच-09 पर स्थित रामा अस्पताल के सामने एक खेत में सूटकेस में सोमवार को एक महिला का कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर सपी, सीओ समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। कंकाल काफी दिन पुराना है, इसलिए पुलिस इसकी शिनाख्त कराने की कोशिश कर रही है। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य प्रयोगशाला में भेजे। पुलिस की तीन टीमें वारदात का पर्दाफाश करने के लिए लगाई गई है।

गांव कस्तला कासमाबाद निवासी योगेंद्र सिंह ने करीब 15 सालों से दस बीघा एक खेत लीज पर ले रखा है। उनका खेत एनएच-09 पर स्थित रामा अस्पताल के सामने सर्विस रोड से लगा हुआ है। सोमवार सुबह 11 बजे योगेंद्र सिंह अपने खेत में गन्ने की फसल की कटाई करवा रहे थे। तभी उन्हें एक काले रंग का लावारिस सूटकेस दिखाई दिया। लावारिस सूटकेस को देखकर योगेंद्र सिंह ने तत्काल इस बात की सूचना पुलिस को दी।

खेत में लावारिस सूटकेस मिलने की सूचना मिलने पर पिलखुवा कोतवाली प्रभारी श्यौपाल सिंह, सीओ जितेंद्र शर्मा, फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।