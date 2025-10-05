भेड़िया, सियार के बाद बहराइच में दिखा कुत्तों का आतंक, गोद से मासूम को छीनने की कोशिश

यूपी के बहराइच में भेड़िया, सियार के बाद कुत्तों का आतंक दिखाई दिया है। कुत्तों ने दादा के गोद से मासूम को छीनने की कोशिश कुत्तों की। मासूम को बचाने के लिए दादा खुद कुत्तों से भिड़ गए। इससे बुरी तरह घायल हो गए हैं। इस बीच जिले में तेंदुए का भी हमला सामने आया है।

यूपी के बहराइच में भेड़िया, सियार के बाद अब कुत्तों का आतंक दिखाई दिया है। बच्चे को गोद में लेकर निकले अधेड़ पर कुत्तों के झुंड ने हमला बोल दिया। गोद से बच्चे को खींचने की कोशिश की। मगर अधेड़ व्यक्ति ने खुद को आगे करके बच्चे को बचा लिया। इससे अधेड़ बुरी तरह जख्मी हुआ है। उसकी चीख पर परिजन व आसपास के लोग दौड़े। कुत्तों पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाकर खदेड़ा। गंभीर रूप से घायल अधेड़ को मेडिकल कॉलेज लाकर भर्ती कराया गया है।

रूपईडीहा थाने के प्रहलाद गांव निवासी सुखराम (55) ने शनिवार रात आठ बजे अपनी बहू से भोजन बनाने को कहा। बहू ने अपने गोद का बेटा उन्हें खिलाने को देकर खाना बनाने लगी। सुखराम बालक को दोनों हाथों में लेकर खिलाते हुए घर के दरवाजे से बाहर निकला। इसी दौरान आधा दर्जन कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। अधेड़ को नोंचना शुरू कर दिया। कुत्ते अधेड़ के हाथ में लिए बच्चे को झपटने की कोशिश कर रहे थे जबकि अधेड़ कुत्तों के नोंचने के बावजूद हाथ ऊपर उठाए बालक को लिए चीख रहा था।

उनकी चीख सुनकर परिजनों व आसपास के ग्रामीणों ने दौड़ कर कुत्तों पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई। कड़ी मशक्कत से कुत्तों को खदेड़ा गया। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से अधेड़ को मेडिकल कालेज लाकर भर्ती कराया गया है।

सियार के हमले में तीन घायल वहीं, कैसरगंज तहसील के फखरपुर ब्लाक में भेड़िए के साथ सियार ने भी बेचैन कर दिया है। दो गांवों में सियार ने हमला करके दो महिलाओं समेत तीन को घायल कर दिया। ग्रामीणों ने घेरकर सियार को मार डाला।

शरद पारा ग्राम प्रधान ओम प्रकाश ने बताया कि शनिवार रात में कोठार माजरा के शांति देवी व गडेरियन पुरवा के शिवरानी पर हमला कर घायल कर दिया। रविवार सुबह भिलोरा काजी के ननकू पुत्र झल्लर पर सियार ने हमला कर दिया आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण एकत्रित हो गए और घेर कर सियार को मार दिया। भिलोरा काजी ग्राम प्रधान रितेश ने बताया की शाम को दो लोंगो पर हमले से मंझारा तौकली गांव मे हो रहे भेड़िए के हमले का डर फैल गया था लेकिन ग्रामीणों ने सियार को मार दिया ।

आंगन में सो रही महिला पर तेंदुए का हमला वहीं, सुजौली थाना क्षेत्र के रमपुरवा ग्राम पंचायत के बनकटी गांव में एक महिला घर के आंगन में सो रही थी। शनिवार की देर रात दीवार फांदकर घर में घुसे तेंदुए ने महिला को दबोच लिया। महिला के शोर मचाने पर परिवारीजनों के साथ गांव वाले भी पहुंच गए। इस पर तेंदुआ महिला को छोड़कर जंगल में भाग गया। वन विभाग ने घायल महिला को इलाज के लिए दो हजार की आर्थिक सहायता प्रदान की है।

कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के सुजौली रेंज अंतर्गत बनकटी गांव निवासी मायावती (45) पत्नी मोहन अपने घर के आंगन में सो रही थी। शनिवार की देर रात घर में घुसकर तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। उसके शोर मचाने पर परिजन जाग गए। आसपास के ग्रामीण लाठी, डण्डा लेकर मोहन के घर की ओर हांका लगाते हुए दौड़े। दबाव बढ़ता देख तेंदुआ मायावती को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। परिजनों ने घायल महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुजौली ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर रेफर कर दिया। ग्रामीणों ने घटना की सूचना वन विभाग को दी।

मौके पर वन दरोगा अनिल कुमार, वाचर विकास, सूरज पहुंचे। पगचिह्न के आधार पर तेंदुआ के हमले की पुष्टि की। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई दिनों से लगातार तेंदुए का मूवमेंट बना हुआ है। वन विभाग को तत्काल पिंजड़ा लगाकर उसे पकड़ना चाहिए। जंगल और नहर के किनारे ये गांव बसा हुआ है। प्रकाश की उचित व्यवस्था न होने से तेंदुआ अंधेरे का लाभ उठाकर गांव में घुस जा रहा है।