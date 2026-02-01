बेटे के जन्म की पूरी हुई मन्नत तो पिता ने किया तुलादान, छह किलो वजन पर चढ़े इतने रुपये
यूपी के बागपत जिले के छपरौली कस्बे के रहने वाले एक युवक ने बेटा होने पर उसके वजन के बराबर धन मंदिर में दान करने की मन्नत मांगी थी। यह मन्नत पूरी होने के बाद रविवार को चार महीने के हो चुके बेटे को सिक्कों से तौलकर 10 हजार रुपये मंदिर को दान कर दिया। वहीं बेटे का नाम अपने मृतक भाई के नाम पर रख दिया, क्योंकि बेटा भाई की पुण्यतिथि के दिन ही हुआ था। छपरौली के धंधान के रहने वाले फल विक्रेता अक्षय और उनकी पत्नी सोनम ने पुत्र प्राप्ति के लिए संत शिरोमणि रविदास मंदिर में मन्नत मांगी थी। संकल्प लिया था कि बेटा हुआ, तो उसके वजन के बराबर राशि मंदिर में अर्पित की जाएगी।
रविवार को अक्षय अपनी पत्नी सोनम और पिता सहदेव के साथ चार माह के बेटे रोहित को लेकर मंदिर पहुंचे। मंदिर परिसर में फूलों से सजा तराजू लगाया गया। एक पलड़े पर मासूम रोहित को रखा गया, जबकि दूसरे पलड़े में 5, 10, 20 और 100 रुपये के नोट और सिक्के रखे जाने लगे। तौल पूरी हुई तो बच्चे का वजन करीब 6 किलो निकला। वजन के हिसाब से दस हजार रुपये की राशि तौली गई। अक्षय ने 10 हजार रुपये संत रविदास मंदिर निर्माण के लिए दान कर दी।
जिस दिन भाई की पुण्यतिथि उसी दिन बेटे का जन्म
अक्षय के छोटे भाई रोहित (21) की पिछले साल 6 अक्टूबर को लीवर की गंभीर बीमारी के चलते मौत हो गई थी। उस समय अक्षय की पत्नी गर्भवती थी। जिस दिन मृतक भाई रोहित का 11 महीने का हवन था, उसी दिन अक्षय के घर बेटे ने जन्म लिया। घर में बेटा पैदा हुआ तो अक्षय ने बिना एक पल गंवाए अपने बेटे का नाम रोहित रख दिया। उसका कहना है कि यह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि भाई की याद, उसका प्यार और उसकी अधूरी जिंदगी का एक हिस्सा है। मंदिर में मौजूद पंडित राजीव शर्मा ने बताया कि हिंदू धर्म में तुला दान की परंपरा प्राचीन है। मन्नत पूरी होने, स्वास्थ्य लाभ या ग्रह दोष शांति के लिए लोग इस तरह का दान करते हैं।