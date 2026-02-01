Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAfter wish for son fulfilled father performed ritual weighing son against money how much money offered for six KG weight
बेटे के जन्म की पूरी हुई मन्नत तो पिता ने किया तुलादान, छह किलो वजन पर चढ़े इतने रुपये

बेटे के जन्म की पूरी हुई मन्नत तो पिता ने किया तुलादान, छह किलो वजन पर चढ़े इतने रुपये

संक्षेप:

बागपत जिले के छपरौली कस्बे के रहने वाले एक युवक ने बेटा होने पर उसके वजन के बराबर धन मंदिर में दान करने की मन्नत मांगी थी। यह मन्नत पूरी होने के बाद रविवार को चार महीने के हो चुके बेटे को सिक्कों से तौलकर 10 हजार रुपये मंदिर को दान कर दिया।

Feb 01, 2026 08:41 pm ISTDinesh Rathour बागपत
share Share
Follow Us on

यूपी के बागपत जिले के छपरौली कस्बे के रहने वाले एक युवक ने बेटा होने पर उसके वजन के बराबर धन मंदिर में दान करने की मन्नत मांगी थी। यह मन्नत पूरी होने के बाद रविवार को चार महीने के हो चुके बेटे को सिक्कों से तौलकर 10 हजार रुपये मंदिर को दान कर दिया। वहीं बेटे का नाम अपने मृतक भाई के नाम पर रख दिया, क्योंकि बेटा भाई की पुण्यतिथि के दिन ही हुआ था। छपरौली के धंधान के रहने वाले फल विक्रेता अक्षय और उनकी पत्नी सोनम ने पुत्र प्राप्ति के लिए संत शिरोमणि रविदास मंदिर में मन्नत मांगी थी। संकल्प लिया था कि बेटा हुआ, तो उसके वजन के बराबर राशि मंदिर में अर्पित की जाएगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रविवार को अक्षय अपनी पत्नी सोनम और पिता सहदेव के साथ चार माह के बेटे रोहित को लेकर मंदिर पहुंचे। मंदिर परिसर में फूलों से सजा तराजू लगाया गया। एक पलड़े पर मासूम रोहित को रखा गया, जबकि दूसरे पलड़े में 5, 10, 20 और 100 रुपये के नोट और सिक्के रखे जाने लगे। तौल पूरी हुई तो बच्चे का वजन करीब 6 किलो निकला। वजन के हिसाब से दस हजार रुपये की राशि तौली गई। अक्षय ने 10 हजार रुपये संत रविदास मंदिर निर्माण के लिए दान कर दी।

जिस दिन भाई की पुण्यतिथि उसी दिन बेटे का जन्म

अक्षय के छोटे भाई रोहित (21) की पिछले साल 6 अक्टूबर को लीवर की गंभीर बीमारी के चलते मौत हो गई थी। उस समय अक्षय की पत्नी गर्भवती थी। जिस दिन मृतक भाई रोहित का 11 महीने का हवन था, उसी दिन अक्षय के घर बेटे ने जन्म लिया। घर में बेटा पैदा हुआ तो अक्षय ने बिना एक पल गंवाए अपने बेटे का नाम रोहित रख दिया। उसका कहना है कि यह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि भाई की याद, उसका प्यार और उसकी अधूरी जिंदगी का एक हिस्सा है। मंदिर में मौजूद पंडित राजीव शर्मा ने बताया कि हिंदू धर्म में तुला दान की परंपरा प्राचीन है। मन्नत पूरी होने, स्वास्थ्य लाभ या ग्रह दोष शांति के लिए लोग इस तरह का दान करते हैं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Bagpat Latest News Up Latest News Video Viral
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |