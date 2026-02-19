Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

शादी के बाद दुल्हन की खराब हुई नीयत, दूल्हा भी नहीं समझ पाया चाल, अब ससुराल वाले पीटने लगे माथा

Feb 19, 2026 08:26 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बहराइच
share Share
Follow Us on

कहते हैं शादी का रिश्ता सोच-सझकर और पूरी तरह से जांच-पड़ताल करके ही करना चाहिए। नहीं तो बाद में पछ़ताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। यूपी के बहराइच में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है।

शादी के बाद दुल्हन की खराब हुई नीयत, दूल्हा भी नहीं समझ पाया चाल, अब ससुराल वाले पीटने लगे माथा

कहते हैं शादी का रिश्ता सोच-सझकर और पूरी तरह से जांच-पड़ताल करके ही करना चाहिए। नहीं तो बाद में पछ़ताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। यूपी के बहराइच में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां एक परिवार दलालों के माध्यम से एक लड़की खरीदकर लाया गया और बेटे की उससे शादी करा दी। घर में दुल्हन के ओन से परिवार वाले बहुत खुश थे, लेकिनप ये खुशी कुछ ही घंटों के लिए थी। दुल्हन के दिमाग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, दूल्हा उसकी चाल को समझ नहीं पाया। शादी के दो दिन बाद दुल्हन ने वो कर दिया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दुल्हन परिवार वालों को लाखों का चूना लगाकर फरार हो गई। वह अपने साथ गहने, मोबाइल और 65 हजार रुपए नकद लेकर भाग निकली। अब दलालों ने दूसरी दुल्हन लाकर देने का दिलासा दिया है।

बहराइच के मटेरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 25 वर्षीय युवक चार दिन पूर्व दलालों के माध्यम से एक लाख रुपए में दुल्हन खरीदकर लाया था। एक मंदिर में पूरे रीति रिवाज से शादी की। नात रिश्तेदार आए। घर में उत्सव जैसा माहौल छाया रहा। एक रात रुकी। दूसरी रात को वह शौच का बहाना बनाकर परिवार की एक महिला के साथ घर से बाहर निकली और भाग गई। क्षेत्र में चर्चा है कि युवती को किसी दूसरे प्रांत से खरीदकर लाई गई थी। उसके आधार कार्ड में महराजगंज चंदौली का पता पड़ा है। हालांकि उसके पति व घर के अन्य सदस्यों ने बहुत खोजा लेकिन उसका पता नहीं चल सका है। बताया जाता है कि वह अपने साथ 65 हजार रुपए, एक कीमती मोबाइल व गहने लेकर भागी है। हालांकि पीड़ित ने अभी पुलिस से शिकायत नहीं की है। दलालों का कहना है कि आप परेशान न हों। जल्द से जल्द दूसरी दुल्हन लाकर दे देंगे।

ये भी पढ़ें:हवा में चलने वाली ट्रेन से सफर करेंगे सीएम, जापानी तकनीक से होंगे रूबरू
ये भी पढ़ें:योगी के बाद भागवत से मिले केशव-ब्रजेश, 2027 के लिए RSS-BJP का बन रहा नया प्लान?

शादी के 17वें दिन 11 सप्ताह की गर्भवती निकली दुल्हन

वहीं दूसरी ओर अमरोहा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। शादी के एक सप्ताह बाद दुल्हन को पेट दर्द की शिकायत होने लगी। तबीयत बिगड़ने पर घबराए पति ने जब अल्ट्रासाउंड कराया तो रिपोर्ट देखकर होश उड़ गए। चिकित्सक ने रिपोर्ट में नई नवेली दुल्हन के 11 सप्ताह एक दिन की गर्भवती होने की पुष्टि की। शादी के 17वें दिन खुले इस राज के बाद ससुराल वाले उसे मायके छोड़ आए। पीड़ित युवक ने अब ससुराल पक्ष के लोगों पर धोखे में रखकर शादी कराने का आरोप लगाते हुए शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला डिडौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। यहां रहने वाले एक युवक की शादी 28 जनवरी 2026 को संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी युवती के साथ हुई थी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
Bahraich News Dulha-dulhan Shadi-barat अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |