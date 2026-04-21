विदाई के बाद दर्दनाक हादसा, सांड से टकराकर कार पलटी, दूल्हा-दुल्हन समेत पांच घायल

अमरोहा में सोमवार सुबह सांड की टक्कर के बाद पेड़ से टकराकर दूल्हा-दुल्हन की कार खंदक में पलट गई। हादसे में दूल्हा-दुल्हन समेत कार सवार सभी पांच लोग घायल हो गए। अलग-अलग अस्पतालों में घायलों का उपचार चल रहा है। हादसे के बाद घंटों तक अफरातफरी मची रही।

यूपी के अमरोहा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां अलीगढ़ मार्ग पर सोमवार सुबह सांड की टक्कर के बाद पेड़ से टकराकर दूल्हा-दुल्हन की कार खंदक में पलट गई। हादसे में दूल्हा-दुल्हन समेत कार सवार सभी पांच लोग घायल हो गए। अलग-अलग अस्पतालों में घायलों का उपचार चल रहा है। हादसे के बाद घंटों तक अफरातफरी मची रही।

बताया जा रहा है कि रहरा थाना क्षेत्र के गांव पौरारा निवासी सफाईकर्मी नरेश वाल्मीकि की बेटी स्वाति की बारात रविवार रात संभल जिले के हयात नगर थाना क्षेत्र के गांव शेरपुर से आई थी। सोमवार सुबह दूल्हा विशाल, दुल्हन स्वाति को विदा कराने के बाद वैगनआर कार से घर लौट रहा था। कार में दूल्हे विशाल के दिल्ली के कुसुमपुर पहाड़ी वसंत विहार निवासी फूफा विजेंद्र व उनका बेटा कुणाल भी सवार थे। दूल्हे का चाचा तेजपाल कार चला रहा था। पुलिस के मुताबिक करीब साढ़े नौ बजे कार जैसे ही रहरा से आगे पेट्रोल पंप के पास पहुंची कि अलीगढ़ मार्ग पर अचानक सांड आ गया।

सांड से टकराने के बाद कार पेड़ से टकराकर खंदक में पलट गई। मौके पर चीख-पुकार मच गई। कार सवार दूल्हा-दुल्हन समेत सभी पांचों लोग बुरी तरह घायल हो गए। मौके पर जुटे राहगीरों व पुलिस ने हादसे के बाद मची अफरातफरी के बीच घायलों को आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि दूल्हे का उपचार रहरा के निजी अस्पताल में चल रहा है। जबकि दुल्हन स्वाति हसनपुर के अस्पताल में भर्ती है। विजेंद्र, कुणाल व तेजपाल संभल के अस्पताल में भर्ती है। पांचों घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। थानाध्यक्ष अखिलेश प्रधान ने बताया कि हादसे के संबंध में कोई तहरीर नहीं मिली है।