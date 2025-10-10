वीडीओ, सचिव के बाद एंटी करप्शन टीम के हत्थे चढ़ा कानूनगो, 5000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही कार्रवाई लगातार जारी है। एंटी करप्शन टीम लगातार रिश्वतखोरों पर शिकंजा कस रही है। गुरुवार को टीम ने बदायूं और सीतापुर में कार्रवाई करते हुए दो लोगों को रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा था।

यूपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही कार्रवाई लगातार जारी है। एंटी करप्शन टीम लगातार रिश्वतखोरों पर शिकंजा कस रही है। गुरुवार को टीम ने बदायूं और सीतापुर में कार्रवाई करते हुए दो लोगों को रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा था। शुक्रवार को भी टीम ने शाहजहांपुर से कानूनगो को गिरफ्तार किया है। कानूनगो काम करवाने के एवं पीड़ित से 5000 रुपये मांग रहा था। टीम ने रंगे हाथ कानूनगो को गिरफ्तार कर लिया।

मामला तिलहर तहसील का है। जहाँ कानूनगो आरके अरविन्द शर्मा तैनात थे। उनके खिलाफ मदनापुर के नहरोसा गांव निवासी इंद्रजीत ने एंटी करप्शन टीम में शिकायत दर्ज कराई थी। इंद्रजीत ने अपनी शिकायत में बताया था कि उन्होंने अपनी ताई फुला देवी के नाम दर्ज पट्टा (लीज) को असंक्रमणीय श्रेणी से संक्रमणीय श्रेणी में दर्ज कराने के लिए तहसील में आवेदन दिया था। यह पत्रावली कानूनगो आरके अरविन्द शर्मा के पास ही लंबित थी। इंद्रजीत का प्रार्थना पत्र अक्टूबर 2024 से तहसील में पड़ा था और उसका निस्तारण नहीं हो रहा था। पत्रावली को आगे बढ़ाने और काम निपटाने के लिए कानूनगो अरविन्द शर्मा ने इंद्रजीत से 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। कानूनगो की लगातार रिश्वत की मांग से इंद्रजीत परेशान हो चुका था।