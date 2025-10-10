After VDO and Secretary anti-corruption team news Kanungo who was caught red-handed accepting bribe 5000 in shahjahanpur वीडीओ, सचिव के बाद एंटी करप्शन टीम के हत्थे चढ़ा कानूनगो, 5000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
वीडीओ, सचिव के बाद एंटी करप्शन टीम के हत्थे चढ़ा कानूनगो, 5000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही कार्रवाई लगातार जारी है। एंटी करप्शन टीम लगातार रिश्वतखोरों पर शिकंजा कस रही है। गुरुवार को टीम ने बदायूं और सीतापुर में कार्रवाई करते हुए दो लोगों को रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा था।

Dinesh Rathour शाहजहांपुरFri, 10 Oct 2025 03:20 PM
यूपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही कार्रवाई लगातार जारी है। एंटी करप्शन टीम लगातार रिश्वतखोरों पर शिकंजा कस रही है। गुरुवार को टीम ने बदायूं और सीतापुर में कार्रवाई करते हुए दो लोगों को रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा था। शुक्रवार को भी टीम ने शाहजहांपुर से कानूनगो को गिरफ्तार किया है। कानूनगो काम करवाने के एवं पीड़ित से 5000 रुपये मांग रहा था। टीम ने रंगे हाथ कानूनगो को गिरफ्तार कर लिया।

मामला तिलहर तहसील का है। जहाँ कानूनगो आरके अरविन्द शर्मा तैनात थे। उनके खिलाफ मदनापुर के नहरोसा गांव निवासी इंद्रजीत ने एंटी करप्शन टीम में शिकायत दर्ज कराई थी। इंद्रजीत ने अपनी शिकायत में बताया था कि उन्होंने अपनी ताई फुला देवी के नाम दर्ज पट्टा (लीज) को असंक्रमणीय श्रेणी से संक्रमणीय श्रेणी में दर्ज कराने के लिए तहसील में आवेदन दिया था। यह पत्रावली कानूनगो आरके अरविन्द शर्मा के पास ही लंबित थी। इंद्रजीत का प्रार्थना पत्र अक्टूबर 2024 से तहसील में पड़ा था और उसका निस्तारण नहीं हो रहा था। पत्रावली को आगे बढ़ाने और काम निपटाने के लिए कानूनगो अरविन्द शर्मा ने इंद्रजीत से 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। कानूनगो की लगातार रिश्वत की मांग से इंद्रजीत परेशान हो चुका था।

इंद्रजीत ने सीधे एंटी करप्शन टीम से संपर्क किया। जांच में एंटी करप्शन टीम ने इंद्रजीत की शिकायत को सही माना। शुक्रवार की दोपहर टीम ने तिलहर तहसील परिसर में जाल बिछाया। जैसे ही शिकायतकर्ता इंद्रजीत ने कानूनगो आरके अरविन्द शर्मा को रिश्वत की तयशुदा रकम 5,000 रुपये दिए। घात लगाए बैठी एंटी करप्शन टीम ने उन्हें मौके पर ही रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। टीम कानूनगो को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें अपने साथ ले गई है। बतादें कि गुरुवार को एंटी करप्शन टीम ने बदायूं से सचिव और सीतापुर से वीडियो को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तारी के बाद दोनों को टीम अपने साथ लखनऊ ले गई।

Shahjahnpur News Up Latest News UP Police अन्य..
