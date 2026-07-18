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यूपी में मिला कोरोना का एक और मरीज, वाराणसी के बाद इस शहर की महिला में कोविड की पुष्टि

By Dinesh Rathour
आगरा, प्रमुख संवाददाता
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यूपी के आगरा में चार बाद एक बार फिर कोरोना ने वापसी कर दी है। 77 वर्षीय बुजुर्ग महिला में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। महिला को सांस लेने में दिक्कत होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।

यूपी में मिला कोरोना का एक और मरीज, वाराणसी के बाद इस शहर की महिला में कोविड की पुष्टि

Corona In Agra: वाराणसी में 27 वर्षीय युवक में कोरोना के लक्षण के बाद अब आगरा में महिला के अंदर कोविड के लक्षण पाए गए हैं। निजी लैब की जांच के बाद 77 वर्षीय बुजुर्ग महिला को में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके बाद उन्हें एसएनएमसी इमरजेंसी के आइसोलेशन रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। फिलहाल मरीज स्थिर और खतरे से बाहर है। कटरा गढ़ियान छीपीटोला निवासी बुजुर्ग महिला को कई दिनों से बुखार के साथ सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही थी। परिजनों ने उन्हें रविवार को दिल्ली गेट स्थित अस्पताल में भर्ती कराया था। लगातार इलाज के दौरान उनकी जांच भी की जा रही थीं।

ताजा जांच में उन्हें कोविड-19 से संक्रमित पाया गया है। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने उन्हें हायर सेंटर ले जाने की सलाह देते हुए एसएन मेडिकल कॉलेज के लिए रैफर कर दिया। यहां इमरजेंसी स्थित आइसोलेशन रूम में उन्हें भर्ती किया गया है। सांस संबंधी इलाज शुरू कर दिया गया है। कॉलेज प्रशासन के मुताबिक महिला की हालत स्थिर है और वह खतरे से बाहर बताई गई हैं। इस मामले पर आगे की कार्यवाही के लिए टीम बना दी गई है। आगरा में कोविड संक्रमण का यह मामला करीब चार साल के बाद सामने आया है। इससे पहले दिसंबर 2022 में संक्रमण का आखिरी मरीज दर्ज किया गया था। इसके बाद अब तक कोई संक्रमित सामने नहीं आया था।

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एसएन कराएगा आर्टी-पीसीआर

77 वर्षीय महिला की जांच निजी पैथोलाजी पर की गई है। इसलिए इसे आधिकारिक रूप से प्रमाणित स्वीकार नहीं किया जाएगा। एसएनएमसी प्रशासन माइक्रोबायोलाजी लैब में संक्रमित के नमूने की जांच कराएगा। यहां पॉजीटिव पाए जाने पर ही मरीज को संक्रमित घोषित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग को इस मामले की जानकारी दे दी गई है।

विभाग कराएगा कांटेक्ट ट्रेसिंग

शनिवार देर शाम स्वास्थ्य विभाग को मामले की जानकारी दी गई है। लिहाजा रविवार को विभाग टीम भेजकर संक्रमित के संपर्क वालों की सूची तैयार करेगा। मरीज कटरा गढ़ियान छीपीटोला की निवासी हैं। इसलिए उनके घर और आसपास के लोगों के नमूने लिए जा सकते हैं। इन्हें जांच के लिए एसएनएमसी की प्रयोगशाला भेजा जाएगा।

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चीन से लौटा था आखिरी संक्रमित

26 दिसंबर 2022 को आगरा में चीन से लौटे युवक को संक्रमित पाया गया था। इसके बाद शहर में दोबारा अलर्ट घोषित किया गया। हालांकि इसके बाद कोई केस सामने नहीं आया। निजी पैथोलाजी में इक्का-दुक्का केस सामने आया लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इसे पुष्ट नहीं किया। लिहाजा चीन से लौटा युवक ही कोविड का आखिरी केस माना गया।

5 मार्च 2020 को मिला पहला मरीज

सबसे पहला कोरोना संक्रमित 5 मार्च 2020 को मिला था। इटली से लौटे खंदारी के जूता कारोबारी में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। इसके बाद 8 अप्रैल 2020 को संक्रमण से 76 वर्षीय बुजुर्ग की पहली मौत हुई थी। दिसंबर 2022 तक आगरा में 37,500 लोग संक्रमित हो चुके थे। करीब 530 लोगों की मौत हुई। दूसरी-तीसरी लहर ज्यादा घातक थी।

एसएनएमसी प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता का कहना है कि महिला मरीज को इमरजेंसी के आइसोलेशन रूम में रखा गया है। उनकी हालात ठीक है, सांस संबंधी इलाज शुरू कर दिया गया है। कॉलेज अपनी लैब में भी जांच कराएगा। यहां पुष्टि होने पर ही संक्रमित माना जाएगा।

सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया, अभी सिर्फ एक मामला है इसलिए घबराने की बात नहीं है। कांट्रेक्ट ट्रेसिंग से संक्रमण की गंभीरता का पता लगाएंगे। संपर्क वालों के नमूने लिए जाएंगे। जरूरत होने पर सेनेटाइजेशन आदि की प्रक्रिया भी कराई जाएगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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