फतेहपुर मकबरे पर तोड़फोड़ के बाद आधी रात मजारों की मरम्मत, कमांडो और एसटीएफ तैनात

फतेहपुर में मकबरे पर तोड़फोड़ के बाद आधी रात मजारों की मरम्मत करा दी गई। कुछ हिंदूवादी संगठनों ने सोमवार को यहां पुलिस की मौजूदगी में भगवा झंडा फहराया था और तोड़फोड़ की थी। मंगलवार को सुरक्षा और बढ़ा दी गई। कमांडो और एसटीएफ तैनात कर दी गई है।

फतेहपुर में मकबरे को मंदिर बताकर सोमवार को भाजपाइयों और हिंदू संगठन के लोगों की ओर से की गई तोड़फोड़ और भगवा लहराने से बिगड़ते बचे माहौल के बाद मंगलवार को तनावपूर्ण शांति रही। मौके पर बैरिकेडिंग और पुलिस बढ़ाने के साथ ही एसटीएफ के कमांडो भी तैनात किए गए हैं। विवादित स्थल के साथ ही मिश्रित आबादी में भी गश्त चल रही है। तोड़फोड़ के बाद आधी रात को दरवाजे और मजारों की मरम्मत कराई गई है। एसडीएम इससे इनकार कर रहे हैं, लेकिन इस बात की तस्दीक वहां की तस्वीरें कर रही हैं। वहीं, आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश देती रही, लेकिन कोई हाथ नहीं आया। इसके अलावा मामले में आरोपी बनाए गए एक सपा नेता को पार्टी ने बाहर निकाल दिया है।

रविवार को भाजपा और हिंदूवादी संगठनों ने सोमवार को आबूनगर रेडड्इया स्थित विवादित स्थल पहुंचकर पूजा-पाठ करने का आह्वान किया था। इसी के चलते कर्पूरी चौराहे पर करीब तीन हजार लोगों की भीड़ एकजुट हुई थी। इसके बाद हुजूम बैरिकेडिंग तोड़ते हुए सुबह करीब 11 बजे परिसर के पास पहुंच गया था। करीब 300 लोगों ने अंदर घुसकर मजारों और दरवाजों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसके बाद छत पर चढ़कर भगवा फहरा दिया था। इसी दौरान मुस्लिम पक्ष के लोगों के पहुंचने से तनाव का माहौल बन गया था। हालांकि पुलिस-प्रशासन ने हालात पर काबू पा लिया था। इसके बाद भाजपा नेताओं समेत 10 को नामजद करते हुए कुल 160 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज हुई थी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने देर रात ही अफसरों की आपात बैठक कर फोर्स की तैनाती बढ़ाने के निर्देश दिए। सुबह से ही एसटीएफ के कमांडो, पीएसी और जिले की पुलिस संयुक्त रूप से इलाके की निगरानी कर रही है।

एसटीएफ लखनऊ यूनिट से सीओ विमल सिंह के साथ कमांडो बख्तरबंद गाड़ी से गश्त कर मकबरे के आसपास की गलियों और मुख्य सड़कों पर भी नजर रख रहे हैं। सुरक्षा घेरा इतना मजबूत किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को बिना जांच के विवादित स्थल के पास नहीं जाने दिया जा रहा। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

आधी रात तक अफसरों का मंथन बवाल के बाद स्थित सामान्य होने के बाद भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। रातभर शहर की सड़कों पर पुलिस गश्त करती रही। विवादित स्थल की ओर जाने वाली गलियों में पुलिस की मौजूदगी रही। देर रात कमिश्नर प्रयागराज, आईजी जोन समेत अन्य अधिकारियों ने विवादित स्थल का जायजा लिया। पौ फटने से पहले क्षतिग्रस्त मजारों की दुरुस्तीकरण को लेकर मंथन चला। सूत्रों के मुताबिक पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था के बीच क्षतिग्रस्त दरवाजे व मजारों को दुरुस्त कराने के निर्देश पर काम शुरू हुआ।

20 मजदूरों ने दो घंटे में पूरा किया काम बताते हैं विवादित स्थल के आसपास रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था किए जाने के बाद शहर से 20 मजदूर बुलाए गए। पहले अंदर से मलबे को बाहर किया गया। फिर क्षतिग्रस्त मजारों को सही किया गया। एक फर्नीचर मिस्त्री को बुलाकर दरवाजे को ठीक कराया गया। बताते हैं कि करीब दो घंटे में काम पूरा कराने के बाद बाहरी बैरिकेडिंग का काम शुरू हुआ।