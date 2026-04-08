यूपी के बाद महाराष्ट्र में भी साकिब ने की थी रेकी, नाई बनकर छिपा था; ATS का खुलासा

एटीएस ने जिस साकिब को आतंकी गतिविधियां अंजाम देने में गिरफ्तार किया, उसे महाराष्ट्र में भी रेकी करने का काम दिया गया था। एटीएस पता कर रही है कि आखिर साकिब की मदद स्थानीय स्तर पर कौन कर रहा था और किन किन लोगों के संपर्क में था। इसके अलावा उसके फुटप्रिंट भी खंगाले जा रहे हैं।

यूपी एटीएस ने जिस साकिब को आतंकी गतिविधियां अंजाम देने में गिरफ्तार किया, उसे महाराष्ट्र में भी रेकी करने का काम दिया गया था। एटीएस पता कर रही है कि आखिर साकिब की मदद स्थानीय स्तर पर कौन कर रहा था और किन किन लोगों के संपर्क में था। इसके अलावा उसके फुटप्रिंट भी खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल इस मॉड्यूल से जुड़े आरोपियों की तलाश की जा रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही दूसरी बड़ी कार्रवाई हो सकती है।

पाकिस्तानी हैंडलर और आतंकी अबू बकर के लिए काम करने वाले साकिब समेत चार आरोपियों की एटीएस ने गिरफ्तारी की थी। साकिब को ही अबू बकर ने स्लीपर मॉड्यूल तैयार करने समेत कई टास्क दिए थे। पहले दिल्ली और एनसीआर में रेकी कराई गई और इसके बाद कुछ युवकों को साथ जोड़ा गया। इसके बाद साकिब को कुछ समय के लिए महाराष्ट्र भेजा गया था। वहां जाने के बाद साकिब ने नाई की दुकान पर काम शुरू किया था।

इस दौरान साकिब ने कुछ युवकों से दोस्ती की थी। एटीएस अफसरों की मानें तो साकिब को अबू बकर ने कुछ लोगों से मिलने और रेकी के लिए महाराष्ट्र भेजा था। ऐसे में महाराष्ट्र पुलिस से साकिब को लेकर जानकारी की जा रही है। साथ ही साकिब के फुट प्रिंट खंगाले जा रहे हैं, ताकि पता चल सके कि पिछले कुछ माह में साकिब कहां कहां गया और किन लोगों से संपर्क किया। वहीं, सूत्रों की मानें तो लगातार एटीएस वेस्ट यूपी में सक्रिय हैं।

साकिब ने सोशल मीडिया पर ग्रुप बना युवाओं को भी जोड़ा चार संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के मामले में अहम जानकारी सामने आई है। अब तक की जांच में एटीएस को पता चला है कि गिरफ्तार साकिब ने पश्चिमी यूपी के बेरोजगार युवकों को जोड़ने के लिए साथियों के साथ मिलकर टेलीग्राम पर दस से अधिक समूह बनाए। समूह से 40 से अधिक युवक जुड़ भी चुके थे।