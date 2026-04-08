यूपी के बाद महाराष्ट्र में भी साकिब ने की थी रेकी, नाई बनकर छिपा था; ATS का खुलासा
एटीएस ने जिस साकिब को आतंकी गतिविधियां अंजाम देने में गिरफ्तार किया, उसे महाराष्ट्र में भी रेकी करने का काम दिया गया था। एटीएस पता कर रही है कि आखिर साकिब की मदद स्थानीय स्तर पर कौन कर रहा था और किन किन लोगों के संपर्क में था। इसके अलावा उसके फुटप्रिंट भी खंगाले जा रहे हैं।
यूपी एटीएस ने जिस साकिब को आतंकी गतिविधियां अंजाम देने में गिरफ्तार किया, उसे महाराष्ट्र में भी रेकी करने का काम दिया गया था। एटीएस पता कर रही है कि आखिर साकिब की मदद स्थानीय स्तर पर कौन कर रहा था और किन किन लोगों के संपर्क में था। इसके अलावा उसके फुटप्रिंट भी खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल इस मॉड्यूल से जुड़े आरोपियों की तलाश की जा रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही दूसरी बड़ी कार्रवाई हो सकती है।
पाकिस्तानी हैंडलर और आतंकी अबू बकर के लिए काम करने वाले साकिब समेत चार आरोपियों की एटीएस ने गिरफ्तारी की थी। साकिब को ही अबू बकर ने स्लीपर मॉड्यूल तैयार करने समेत कई टास्क दिए थे। पहले दिल्ली और एनसीआर में रेकी कराई गई और इसके बाद कुछ युवकों को साथ जोड़ा गया। इसके बाद साकिब को कुछ समय के लिए महाराष्ट्र भेजा गया था। वहां जाने के बाद साकिब ने नाई की दुकान पर काम शुरू किया था।
इस दौरान साकिब ने कुछ युवकों से दोस्ती की थी। एटीएस अफसरों की मानें तो साकिब को अबू बकर ने कुछ लोगों से मिलने और रेकी के लिए महाराष्ट्र भेजा था। ऐसे में महाराष्ट्र पुलिस से साकिब को लेकर जानकारी की जा रही है। साथ ही साकिब के फुट प्रिंट खंगाले जा रहे हैं, ताकि पता चल सके कि पिछले कुछ माह में साकिब कहां कहां गया और किन लोगों से संपर्क किया। वहीं, सूत्रों की मानें तो लगातार एटीएस वेस्ट यूपी में सक्रिय हैं।
साकिब ने सोशल मीडिया पर ग्रुप बना युवाओं को भी जोड़ा
चार संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के मामले में अहम जानकारी सामने आई है। अब तक की जांच में एटीएस को पता चला है कि गिरफ्तार साकिब ने पश्चिमी यूपी के बेरोजगार युवकों को जोड़ने के लिए साथियों के साथ मिलकर टेलीग्राम पर दस से अधिक समूह बनाए। समूह से 40 से अधिक युवक जुड़ भी चुके थे।
जांच एजेंसी का दावा है कि सभी टेलीग्राम ग्रुप में कई ऑडियो और वीडियो मैसेज हैं। ग्रुप में देश विरोधी भावनाओं को भड़काने वाली सामग्री भी ऑडियो और वीडियो के रूप में मौजूद है। जांच टीम टेलीग्राम ग्रुपों में जुड़े हुए लोगों की जानकारी खंगाल रही है। इसके बाद जांच में तेजी आएगी। एटीएस ने जिन आरोपियों को दबोचा, उनमें छपरौला गांव के विकास गहलावत उर्फ रौनक और लोकेश उर्फ पपला उर्फ बाबू उर्फ संजू शामिल हैं। एटीएस ने मेरठ निवासी साकिब उर्फ डेविल और अरबाब को भी गिरफ्तार किया। एटीएस ने साकिब को मुख्य आरोपी बताया है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें