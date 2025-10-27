Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsAfter two cars collided youths created ruckus scuffling and pushing police officers
दो कारों की टक्कर के बाद युवकों ने मचाया उत्पात, पुलिसकर्मियों से खींचतान और धक्कामुक्की

संक्षेप: अमरोहा जिले के नौगावां सादात में सोमवार देर रात दो कारों की टक्कर के बाद नूरपुर-अमरोहा मार्ग पर हंगामे के हालात बन गए। कार सवार युवकों ने दूसरी कार में सवार चांदपुर निवासी युवक को खींचते हुए बाहर निकाल लिया।

Mon, 27 Oct 2025 09:22 PMDinesh Rathour अमरोहा
अमरोहा जिले के नौगावां सादात में सोमवार देर रात दो कारों की टक्कर के बाद नूरपुर-अमरोहा मार्ग पर हंगामे के हालात बन गए। कार सवार युवकों ने दूसरी कार में सवार चांदपुर निवासी युवक को खींचते हुए बाहर निकाल लिया। बीच सड़क दौड़ाते हुए लाठी-डंडों और बेल्टों से उसकी जमकर पिटाई की। विवाद की सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों को घेर लिया। आरोपियों के समर्थन में आए लोगों ने सड़क पर कब्जा करते हुए उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया। बवाली युवक करीब एक घंटा तक उत्पात मचाते रहे। इसके बाद स्थानीय लोगों ने बमुश्किल विवाद निपटाया। मामले में पुलिस स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसे लेकर सवाल भी उठ रहे हैं।

रात करीब सवा नौ बजे की यह घटना थाना क्षेत्र की सीमा में नूरपुर-अमरोहा रोड पर उप सरपंच टी कॉर्नर के सामने की है। बिजनौर जिले के कस्बा चांदपुर निवासी एहतेशाम शाम में नौगावां सादात स्थित अपनी ननिहाल में आया था। काम निपटाने के बाद वह कार में सवार होकर वापस चांदपुर लौट रहा था। बताया जा रहा है कि यहां से गुजरते समय उसकी कार की एक अन्य कार से मामूली टक्कर हो गई। इस कार में बस्ती निवासी छह युवक सवार थे। टक्कर लगते ही सभी बाहर निकल आए और दबंगई दिखाते हुए कार में सवार एहतेशाम को घेर गिरेबान खींचते हुए जबरन बाहर उतार लिया। इसके बाद युवकों ने गाली-गलौज करते हुए उसकी पिटाई कर दी। बीच सड़क गिराते हुए लाठी-डंडे और बेल्टों से पीट अधमरा कर दिया। शोर मचते ही घटनास्थल पर भारी भीड़ जुट गई। आरोपी युवकों के समर्थन में नई बस्ती से अन्य लोग भी मौके पर आ गए।

बवाल की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। उसी दौरान घायल एहतेशाम ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। घटना की जांच-पड़ताल शुरू की तो गुस्साई भीड़ ने उल्टा सिपाहियों को घेर हंगामा शुरू कर दिया। इतना ही नहीं कार को सड़क के बीचोबीच खड़ा कर जाम लगा दिया। जिससे सड़क के दोनों छोर पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। युवक काफी देर तक उत्पात मचाते रहे। हालात बेकाबू होते देख पुलिसकर्मियों ने सख्त रूख अपनाते हुए बमुश्किल बिगड़ती स्थिति को संभाला। इसके बाद आरोपी युवक कार लेकर मौके से फरार हो गए। प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि कारों की टक्कर के चलते विवाद की स्थिति बनी थी। दोनों पक्षों में से किसी की ओर से भी तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस टीम के साथ की गई अभद्रता में उच्चाधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई की जाएगी।

अभद्रता से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर हुए वायरल

घटनास्थल पर देखते ही देखते भारी भीड़ जुटती चली गई। जिसमें शामिल लोग आरोपी युवकों को हौसला देते रहे। भीड़ में ही शामिल किसी शख्स ने पूरा घटनाक्रम अपने मोबाइल में कैद कर लिया। करीब 15 मिनट के तीन वीडियो में युवक खुलकर दबंगई दिखाते हुए पुलिसकर्मियों से उलझते हुए नजर आ रहे हैं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
