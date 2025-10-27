दो कारों की टक्कर के बाद युवकों ने मचाया उत्पात, पुलिसकर्मियों से खींचतान और धक्कामुक्की

संक्षेप: अमरोहा जिले के नौगावां सादात में सोमवार देर रात दो कारों की टक्कर के बाद नूरपुर-अमरोहा मार्ग पर हंगामे के हालात बन गए। कार सवार युवकों ने दूसरी कार में सवार चांदपुर निवासी युवक को खींचते हुए बाहर निकाल लिया।

अमरोहा जिले के नौगावां सादात में सोमवार देर रात दो कारों की टक्कर के बाद नूरपुर-अमरोहा मार्ग पर हंगामे के हालात बन गए। कार सवार युवकों ने दूसरी कार में सवार चांदपुर निवासी युवक को खींचते हुए बाहर निकाल लिया। बीच सड़क दौड़ाते हुए लाठी-डंडों और बेल्टों से उसकी जमकर पिटाई की। विवाद की सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों को घेर लिया। आरोपियों के समर्थन में आए लोगों ने सड़क पर कब्जा करते हुए उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया। बवाली युवक करीब एक घंटा तक उत्पात मचाते रहे। इसके बाद स्थानीय लोगों ने बमुश्किल विवाद निपटाया। मामले में पुलिस स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसे लेकर सवाल भी उठ रहे हैं।

रात करीब सवा नौ बजे की यह घटना थाना क्षेत्र की सीमा में नूरपुर-अमरोहा रोड पर उप सरपंच टी कॉर्नर के सामने की है। बिजनौर जिले के कस्बा चांदपुर निवासी एहतेशाम शाम में नौगावां सादात स्थित अपनी ननिहाल में आया था। काम निपटाने के बाद वह कार में सवार होकर वापस चांदपुर लौट रहा था। बताया जा रहा है कि यहां से गुजरते समय उसकी कार की एक अन्य कार से मामूली टक्कर हो गई। इस कार में बस्ती निवासी छह युवक सवार थे। टक्कर लगते ही सभी बाहर निकल आए और दबंगई दिखाते हुए कार में सवार एहतेशाम को घेर गिरेबान खींचते हुए जबरन बाहर उतार लिया। इसके बाद युवकों ने गाली-गलौज करते हुए उसकी पिटाई कर दी। बीच सड़क गिराते हुए लाठी-डंडे और बेल्टों से पीट अधमरा कर दिया। शोर मचते ही घटनास्थल पर भारी भीड़ जुट गई। आरोपी युवकों के समर्थन में नई बस्ती से अन्य लोग भी मौके पर आ गए।

बवाल की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। उसी दौरान घायल एहतेशाम ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। घटना की जांच-पड़ताल शुरू की तो गुस्साई भीड़ ने उल्टा सिपाहियों को घेर हंगामा शुरू कर दिया। इतना ही नहीं कार को सड़क के बीचोबीच खड़ा कर जाम लगा दिया। जिससे सड़क के दोनों छोर पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। युवक काफी देर तक उत्पात मचाते रहे। हालात बेकाबू होते देख पुलिसकर्मियों ने सख्त रूख अपनाते हुए बमुश्किल बिगड़ती स्थिति को संभाला। इसके बाद आरोपी युवक कार लेकर मौके से फरार हो गए। प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि कारों की टक्कर के चलते विवाद की स्थिति बनी थी। दोनों पक्षों में से किसी की ओर से भी तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस टीम के साथ की गई अभद्रता में उच्चाधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई की जाएगी।