जुड़वा बेटियों के बाद दूधमुंहा बेटा, यूपी में एक और पिता बना कसाई; गला दबाकर मासूम को मार डाला
यूपी में पिछले दिनों कानपुर के एक दवा कारोबारी ने 11 साल की अपनी जुड़वा बेटियों को गला रेतकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। अब कुशीनगर में एक पिता ने अपने दूधमुंहे बेटे को गला दबाकर मार डाला। पति-पत्नी के झगड़े में मासूम बच्चों की बलि चढ़ने का सिलसिला सा चल पड़ा है।
UP News : अभी हाल ही में और के कानपुर में एक पिता ने 11 साल की अपनी जुड़वा बेटियों को गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया था। अब ऐसी ही एक खबर कुशीनगर से आई है। यहां कसाई बना एक पिता अपने दूधमुंहे बेटे को मौत के घाट उतारने के बाद फरार हो गया। आरोप है कि रात में पत्नी से झगड़े के बाद वह पत्नी और बेटे के साथ एक ही बिस्तर पर सोया और रात में किसी वक्त बेटे को गला दबाकर मार डाला। मासूम बेटे की हत्या के बाद पिता फरार हो गया। सुबह मां जब नींद से जागी तो बेटे को मरा पाकर सन्न रह गई। मां ने रोते-बिलखते पति को फोन किया तो उसने खुद के गोरखपुर पहुंचने की बात बताई। इसके बाद मां ने पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुला लिया।
मौके पर पहुंची तरयासुजान पुलिस ने मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार कुशीनगर के तरयासुजान क्षेत्र के गांव जवहीं नरेन्द्र की रहने वाली रेशमी खातून पुत्री नूरमुहम्मद की शादी चार साल पहले हरदोई जिले के नगर पालिका हरदोई निवासी सलमान पुत्र रज़ाक से हुई थी। एक महीने पहले रेशमी खातून अपने मायके चली आई। उसका छह महीने का दुधमुंहा बेटा जीशान भी उसके साथ था। पत्नी-बेटे के साथ पति भी हरदोई से जवही नरेंद्र गांव आ गया था। वह परिवार के साथ ही रहता था।
पति-पत्नी में अक्सर होता था झगड़ा
गांववालों के मुताबिक पति-पत्नी के बीच किसी न किसी बहाने अक्सर कहासुनी होती रहती थी। सोमवार की रात भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। हालांकि झगड़ा करने के बाद सभी एक ही बिस्तर पर सो गए थे। मंगलवार की भोर में पत्नी नींद से जागी तो देखा कि पति बिस्तर से गायब है। उसने बेटे को देखा तो उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। सांसें थमी हुई थीं। मां ने घबराकर बेटे को उठाने की कोशिश की लेकिन ऐसा करते ही उसे बेटे की मौत हो जाने का अहसास हो गया। मासूम के गले पर कसे जाने का निशान था।
अपने दुधमुंहे बेटे को मृत देख मां चिल्लाने लगी। उसने किसी तरह खुद पर काबू पाया और पति को फोन किया। पति ने उसे खुद के गोरखपुर पहुंचने की बात कही। पत्नी का आरोप है कि बच्चे की गला दबा कर हत्या की गई है। उसने पति को ही इसके लिए आरोपित किया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची तरयासुजान पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए के लिए भेज दिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें