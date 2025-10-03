हिंसा के बाद अब हिंदूपुरा खेड़ा में खुली पुलिस चौकी, संभल में और चुस्त हुई सुरक्षा

यूपी के संभल में सुरक्षा और चुस्त हुई है। यहां हिंदूपुरा खेड़ा पर हुई हिंसा के बाद अब यहां पुलिस चौकी खुली है। डीएम और एसपी ने इसका उद्घाटन किया है। साथ ही दो और पुलिस चौकियों का जल्द उद्घाटन किया जाएगा।

यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंदूपुरा खेड़ा पर हुई हिंसा के बाद अफसरों ने यहां पुलिस चौकी स्थापित कराने की योजना बनाई। उसी के तहत बनकर तैयार हुई पुलिस चौकी का को डीएम-एसपी ने उद्घाटन किया। साथ ही दो और पुलिस चौकियों का जल्द उद्घाटन किया जाएगा।

बीते वर्ष 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा की चिंगारी हिंदूपुरा खेड़ा पर भी भड़की थी। यहां आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग की थी। हिंसा के बाद अफसरों ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए खाका तैयार किया और 39 चौकियों स्थापित करने की योजना बनाई। इसी क्रम में हिंदूपुरा खेड़ा चौराहा को भी चौकी बनाने के लिए चिन्हित किया। हिंदूपुरा खेड़ा पर बनकर तैयार हुई पुलिस चौकी का गुरुवार को विजयदशमी पर्व पर डीएम-एसपी ने उद्घाटन किया गया। इस दौरान मिशन शक्ति के तहत छात्रा भी शामिल हुई।

एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि हिंसा के बाद शहर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए जो स्थान चयनित किए थे, उनमें से हिंदूपुरा खेड़ा भी एक था। यहां भी पुलिस टीम पर पथराव व फायरिंग की गई थी। नई पुलिस चौकियां स्थापित होने से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई हैं। जल्द दो और चौकियों का उद्घाटन होना है। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार सोनी, एएसपी कुलदीप सिंह, सीओ कुलदीप कुमार भी मौजूद रहे।

रायसत्ती चौकी को मिला थाने का दर्जा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के घर से कुछ ही दूरी पर स्थित रायसत्ती पुलिस चौकी को प्रशासन ने और मजबूत करते हुए थाने का दर्जा दिलाया है। इससे न सिर्फ क्षेत्र में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है, बल्कि प्रशासनिक कार्यों की पहुंच भी और सुलभ हुई है। दीपा सराय मोहल्ले के चौक पर, जो कि सांसद निवास के बेहद निकट है, एक अत्याधुनिक दोमंजिला पुलिस चौकी का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। भवन का ढांचा तैयार हो चुका है और अब प्लास्टर, पेंटिंग व फिनिशिंग का कार्य शुरु होगा।

हालांकि निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, फिर भी यहां से चौकी का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है, ताकि स्थानीय लोगों को सुरक्षा का तुरंत लाभ मिल सके। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि यह सभी चौकियां केवल निर्माण का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि यह सामाजिक विश्वास की पुनर्स्थापना और अपराध नियंत्रण की रणनीति का मुख्य आधार हैं। आने वाले समय में अन्य चिन्हित स्थलों पर भी चौकियों का निर्माण कार्य तेजी से किया जाएगा।

जामा मस्जिद के सामने 100 दिन में बनकर तैयार हुई थी सत्यव्रत चौकी पिछले वर्ष 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा ने जिले को सुरक्षा के नए खाके पर सोचने को मजबूर कर दिया। इसी के बाद जिले की सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। अफसरों ने पूरे जिले में 39 नई पुलिस चौकियों की स्थापना का खाका तैयार किया, जिसमें अब कई चौकियां बनकर तैयार हो चुकी हैं और कुछ जल्द ही शुरू होने वाली हैं।