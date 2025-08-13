फतेहपुर में बवाल के बाद अब फिरोजाबाद में तोड़ी पीर बाबा की मजार, रखी हनुमान जी की प्रतिमा

यूपी में फतेहपुर में बवाल के बाद अब फिरोजाबाद में पीर बाबा की मजार तोड़ दी गई है। वहां पर हनुमान जी की स्थापना कर दी। खबर फैलते ही ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। लोग आक्रोशित हो गए। पुलिस ने हनुमान जी की मूर्ति को हटाकर थाने भिजवाया।

यूपी के फतेहपुर में मकबरा तोड़े जाने पर बवाल के बाद अब फिरोजाबाद में मलखानपुर रोड स्थित पीर बाबा की सैकड़ों सालों पुरानी मजार को मंगलवार की देररात असामाजिक तत्वों ने ध्वस्तीकरण कर वहां पर हनुमान जी की स्थापना कर दी। जब लोग मजार की सफाई करने आए तो मजार को गायब देखकर हैरत में पड़ गए। मजार तोड़ने की जानकारी होते ही ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी करते हुए मजार के निर्माण की मांग की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हनुमान जी की मूर्ति को हटाकर थाने भिजवाया। ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का भरोसा देकर शांत किया।

मलखानपुर रोड पर सैकड़ों साल पुरानी पीर बाबा की मजार बनी हुई है। जहां दोनों समुदाय के लोग आस्था रखते हैं। मंगलवार की देर रात असामाजिक तत्वों ने माहौल खराब करने के उद्देश्य से मजार को तोड़कर मलवा, ईंट को उठाकर सड़क के किनारे रख दिया। वहीं पीर बाबा की मजार स्थल पर हनुमान जी की स्थापना कर दी। इस दौरान ग्रामीणों को भनक तक नहीं लगी। जब सुबह ग्रामीण मजार की सफाई करने पहुंचे तो पीर बाबा की मजार गायब देखकर हैरत में पड़ गए। बाबा की मजार टूटने की जानकारी होते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। घटना से लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया।