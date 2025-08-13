After the uproar in Fatehpur now Peer Baba majar was demolished in Firozabad फतेहपुर में बवाल के बाद अब फिरोजाबाद में तोड़ी पीर बाबा की मजार, रखी हनुमान जी की प्रतिमा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsAfter the uproar in Fatehpur now Peer Baba majar was demolished in Firozabad

फतेहपुर में बवाल के बाद अब फिरोजाबाद में तोड़ी पीर बाबा की मजार, रखी हनुमान जी की प्रतिमा

यूपी में फतेहपुर में बवाल के बाद अब फिरोजाबाद में पीर बाबा की मजार तोड़ दी गई है। वहां पर हनुमान जी की स्थापना कर दी। खबर फैलते ही ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। लोग आक्रोशित हो गए।  पुलिस ने हनुमान जी की मूर्ति को हटाकर थाने भिजवाया।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 10:20 AM
यूपी के फतेहपुर में मकबरा तोड़े जाने पर बवाल के बाद अब फिरोजाबाद में मलखानपुर रोड स्थित पीर बाबा की सैकड़ों सालों पुरानी मजार को मंगलवार की देररात असामाजिक तत्वों ने ध्वस्तीकरण कर वहां पर हनुमान जी की स्थापना कर दी। जब लोग मजार की सफाई करने आए तो मजार को गायब देखकर हैरत में पड़ गए। मजार तोड़ने की जानकारी होते ही ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी करते हुए मजार के निर्माण की मांग की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हनुमान जी की मूर्ति को हटाकर थाने भिजवाया। ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का भरोसा देकर शांत किया।

मलखानपुर रोड पर सैकड़ों साल पुरानी पीर बाबा की मजार बनी हुई है। जहां दोनों समुदाय के लोग आस्था रखते हैं। मंगलवार की देर रात असामाजिक तत्वों ने माहौल खराब करने के उद्देश्य से मजार को तोड़कर मलवा, ईंट को उठाकर सड़क के किनारे रख दिया। वहीं पीर बाबा की मजार स्थल पर हनुमान जी की स्थापना कर दी। इस दौरान ग्रामीणों को भनक तक नहीं लगी। जब सुबह ग्रामीण मजार की सफाई करने पहुंचे तो पीर बाबा की मजार गायब देखकर हैरत में पड़ गए। बाबा की मजार टूटने की जानकारी होते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। घटना से लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने तत्काल हनुमान जी की मूर्ति को कब्जे में लेकर थाने भिजवाया। पुलिस ने ग्रामीणों को समझा-बुझाकर शांत किया। पुलिस ने ग्रामीणों को भरोसा दिया कि मजार तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में प्रभारी निरीक्षक अनुज कुमार ने बताया असामाजिक तत्वों ने पीर बाबा की मजार को तोड़ दिया है। सभी को समझा दिया गया है। मामले की जांच कर दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी।

