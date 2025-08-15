फतेहपुर में बवाल के बाद जन्माष्टमी पर प्रशासन अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात

यूपी के फतेहपुर में बवाल के बाद जन्माष्टमी पर प्रशासन अलर्ट है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात है। विवादित स्थल तक पहुंचने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है।

यूपी में फतेहपुर के आबूनगर में विवादित स्थल पर हुए बवाल के बाद जन्माष्टमी पर्व को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात है। संवेदनशील माहौल में किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अमला चौकन्ना है। विवादित स्थल तक पहुंचने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है। जबकि विवादित स्थल को जाने वाली तंग गलियों में लोहे के बैरियर खड़े कर रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इलाके में प्रवेश करने से पहले पुलिस हर व्यक्ति की सघन चेकिंग कर रही है। आने-जाने वालों का आधार कार्ड देखकर ही उन्हें आगे बढ़ने दिया जा रहा है।

बवाल वाले दिन यानि सोमवार को कई हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों, भाजपा नेताओं ने जन्माष्टमी वाले दिन विवादित स्थल पर जाकर पूजा पाठ करने का आह्वान किया था। जिसके चलते प्रशासन चौकन्ना है। खूफिया विभाग की रिपोर्ट में भी आशंका जताई गई है कि कुछ लोग जन्माष्टमी पर विवादित स्थल तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। जिसके चलते ही प्रशासन ने एहतियातन विवादित स्थल की ओर जाने वाले हर मार्ग को सील किया है।