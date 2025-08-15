After the uproar in Fatehpur, administration is on alert for Janmashtami, police deployed फतेहपुर में बवाल के बाद जन्माष्टमी पर प्रशासन अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAfter the uproar in Fatehpur, administration is on alert for Janmashtami, police deployed

फतेहपुर में बवाल के बाद जन्माष्टमी पर प्रशासन अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात

यूपी के फतेहपुर में बवाल के बाद जन्माष्टमी पर प्रशासन अलर्ट है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात है। विवादित स्थल तक पहुंचने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 07:24 AM
share Share
Follow Us on
फतेहपुर में बवाल के बाद जन्माष्टमी पर प्रशासन अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात

यूपी में फतेहपुर के आबूनगर में विवादित स्थल पर हुए बवाल के बाद जन्माष्टमी पर्व को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात है। संवेदनशील माहौल में किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अमला चौकन्ना है। विवादित स्थल तक पहुंचने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है। जबकि विवादित स्थल को जाने वाली तंग गलियों में लोहे के बैरियर खड़े कर रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इलाके में प्रवेश करने से पहले पुलिस हर व्यक्ति की सघन चेकिंग कर रही है। आने-जाने वालों का आधार कार्ड देखकर ही उन्हें आगे बढ़ने दिया जा रहा है।

बवाल वाले दिन यानि सोमवार को कई हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों, भाजपा नेताओं ने जन्माष्टमी वाले दिन विवादित स्थल पर जाकर पूजा पाठ करने का आह्वान किया था। जिसके चलते प्रशासन चौकन्ना है। खूफिया विभाग की रिपोर्ट में भी आशंका जताई गई है कि कुछ लोग जन्माष्टमी पर विवादित स्थल तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। जिसके चलते ही प्रशासन ने एहतियातन विवादित स्थल की ओर जाने वाले हर मार्ग को सील किया है।

ये भी पढ़ें:इलेक्शन की सीट की फिक्र नहीं; अखिलेश के ऐक्शन पर पूजा पाल का जवाब

प्रशासन ने मीडिया की एंट्री पर भी पूरी तरह रोक लगा दी है। किसी भी तरह की लाइव रिपोर्टिंग या वीडियो शूटिंग पर सख्त पाबंदी है। इलाके के आस-पास पुलिस के जवान मुस्तैदी से गश्त कर रहे हैं। तीन प्लाटून पीएसी, दंगा निरोधी बल, महिला पुलिस और खुफिया विभाग के कर्मी मौके पर तैनात हैं। हर आने-जाने वाले वाहन की जांच की जा रही है, ताकि कोई भी संदिग्ध सामान या व्यक्ति विवादित स्थल के आसपास न पहुंच सके। एसडीएम, सीओ सहित बड़े अफसर मौके पर डटे हैं।

Up News UP News Today Fatehpur News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |