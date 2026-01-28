Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsafter the rape of a 13 year old girl gorakhpur city has shut down 30 spa centers
13 साल की लड़की से रेप के बाद स्पा पर कसा शिकंजा, इस शहर में 30 सेंटर बंद

13 साल की लड़की से रेप के बाद स्पा पर कसा शिकंजा, इस शहर में 30 सेंटर बंद

संक्षेप:

13 वर्षीय किशोरी की दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए एक किशोर से हो गई थी। उसके कहने पर ही किशोरी ने घर छोड़ दिया। दोस्त के साथ निकली किशोरी होटल में गई, आरोप है कि यहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद कई स्पा सेंटर में रखने के बाद उसे बड़हलगंज के स्पा सेंटर में भेज दिया गया।

Jan 28, 2026 10:45 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

यूपी के गोरखपुर के गोरखनाथ इलाके में स्थित घर से दोस्त के बुलाने पर निकली किशोरी से होटल में बंधक बनाकर दुष्कर्म और स्पा में भेजे जाने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने बुधवार को शहर के स्थित अवैध स्पा सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। अभियान के दौरान बुधवार को शहर के 30 से अधिक सेंटरों को लाइसेंस न होने के आधार पर बंद कराया गया। पुलिस अधिकारियों ने आने वाले दिनों में जिलेभर में इस अभियान को शुरू करने का फैसला लिया है। साथ ही कार्रवाई किए जाने वाले सेटरों की नियमित निगरानी भी की जाएगी। उधर, पुलिस ने बुधवार को बड़हलगंज में भी होटल मालिकों के साथ बैठक कर नियमों के पालन की चेतावनी दी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दरअसल, गोरखनाथ इलाके की 13 वर्षीय किशोरी की दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए एक किशोर से हो गई थी। उसके कहने पर ही किशोरी ने 10 जनवरी को घर छोड़ दिया। दोस्त के साथ निकली किशोरी होटल में गई, आरोप है कि यहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद कई स्पा सेंटर में रखने के बाद उसे बड़हलगंज के स्पा सेंटर में भेज दिया गया। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं, लापरवाही पाए जाने पर इंस्पेक्टर गोरखनाथ रहे शशिभूषण राय समेत छह पुलिस वालों को निलंबित भी कर दिया गया है। अब स्पा सेंटरों के खिलाफ अभियान की शुरुआत करते हुए बुधवार को शहर के 30 से अधिक स्पा सेंटर को बंद कराया गया।

ये भी पढ़ें:यूपी में विक्षोभों की लगी झड़ी , फरवरी में भी रहेगी सर्दी; हुई मौसम की भविष्यवाणी

इस मामले में पुलिस की सख्त कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। कई जगहों पर पुलिस को अनैतिक गतिविधि की भी जानकारी मिली है। इसी आधार पर पुलिस आगे की जांच कर रही है। संबंधित चौकी को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह नियमित निगरानी करें और किसी भी हालत में अनैतिक काम न होने दें। बुधवार को बड़हलगंज में होटल संचालकों के साथ थाना प्रभारी सुनील राय ने बैठक की। उन्हें रजिस्टर संबंधित सभी नियमों का पालन करने को कहा। साफ किया कि पुलिस की मंशा लोगों को सुरक्षित करना है।

सोशल मीडिया पर लिखा था ‘माई लाइफलाइन’

घर से निकलने के बाद भी किशोरी ने अपना इंस्टाग्राम अपडेट किया था। उसने अपने ब्वॉयफ्रेंड का नाम लिखकर उसे पति बताया और ‘माई लाइफलाइन’ लिखा। उसने इसका स्क्रीन शॉट लेकर कुछ उन परिचितों को भी भेजा, जो इंस्टाग्राम पर उससे नहीं जुड़े थे। पुलिस को एक के बाद एक ऐसे सबूत मिल रहे हैं, जिससे यह साबित हो रहा है कि किशोरी का पूरी तरह से माइंडवॉश कर दिया गया था।

ये भी पढ़ें:लव मैरिज के दो महीने बाद फंदे से लटकती मिली लाश, यूपी में एक और पति का कत्ल

चार और नाम सामने आए

गोरखनाथ थाने में दर्ज केस में किशोरी के बयान के बाद चार और आरोपियों के नाम सामने आए हैं। ये सभी होटल व स्पा से जुड़े बताए जा रहे हैं। अब पुलिस जांच में इनका नाम बढ़ाने के साथ ही इनकी तलाश शुरू कर दी है। खबर है कि सभी आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने उनके ठिकानों और सगे संबंधितों के घरों पर तलाश तेज कर दी है।

क्या बोली पुलिस

गोरखपुर के एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने कहा कि पुलिस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच कर रही है। कुछ नाम सामने आए हैं, जिनकी संलिप्तता की भी जांच जारी है। स्पा सेंटरों की जांच की जा रही है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
Up Police News Spa Centre Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |