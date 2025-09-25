After the rape, fiance supported her, not her parents sister got the accused brothers arrested रेप के बाद मां-बाप नहीं मंगेतर ने दिया साथ, बहन ने आरोपी सगे भाइयों को कराया गिरफ्तार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
रेप के बाद मां-बाप नहीं मंगेतर ने दिया साथ, बहन ने आरोपी सगे भाइयों को कराया गिरफ्तार

यूपी के हरदोई से शर्मनाक घटना सामने आई हे। यहां एक बहन अपने भाईयों पर रेप का आरोप लगाया है। बेटी के मां-बाप ने मदद नहीं। इस पर लड़की के मंगेतर ने साथ दिया। बहन ने भाइयों को जेल पहुंचा दिया है।

Thu, 25 Sep 2025 06:21 AM
यूपी के हरदोई में अरवल क्षेत्र के एक गांव में दो सगे भाई अपनी ही बहन के लिए कलंक बन गए। दोनों ने अपनी सगी बहन पर बुरी नजर डाल दी। उससे कई बार रेप किया। सहमी बहन ने माता-पिता को दी तो उन्होंने बेटों को डांट-डपट कर पल्ला झाड़ लिया। इसी बीच युवती की शादी कन्नौज में तय हो गई। मंगेतर से उसकी बात होने लगी तो एक दिन उसने रोते हुए उसे सारी बात बताई। मंगेतर के हौसला देने पर वह पुलिस तक पहुंची, तो दोनों भाई गिरफ्तार कर जेल भेजे गए हैं। इनमें एक की शादी हो चुकी है जबकि दूसरा अविवाहित है।

गांव निवासी बुजुर्ग किसान परिवार पर यह विपदा टूटी है। उसके पांच बेटे और दो बेटियां हैं। 20 वर्षीय सबसे छोटी बेटी ने बीते दिनों महिला हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई थी कि दो सगे भाई उसका यौन शोषण कर रहे हैं। इसकी जांच अरवल थाने की पुलिस को सौंपी गई। पुलिस ने युवती से पूछताछ के बाद मंगलवार शाम दोनों भाइयों पर दुष्कर्म की धारा में रिपोर्ट दर्ज गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को दोनों को जेल भेज दिया गया। भाइयों द्वारा यौन शोषण की जानकारी कुछ दिन पहले युवती ने माता-पिता को भी दी थी तब उन्होंने दोनों को डपटकर मामला शांत करा दिया।

युवती की शादी कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में तय हुई थी। उसकी अक्सर मंगेतर से बात होती थी। भाइयों की हरकत बंद न होने पर युवती ने अपने मंगेतर को यह बात बताई थी। मंगेतर ने उसे हौसला बंधाया और महिला हेल्पलाइन का नंबर देकर शिकायत को कहा। युवती ने डरते-डरते शिकायत की तो पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। युवती के बयान दर्ज कर दोनों भाइयों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है।

हरदोई एसपी अशोक कुमार मीणा ने बताया कि युवती के साथ सगे भाइयों द्वारा किए गए यौन शोषण के मामले में कार्रवाई की गई है। दोनों आरोपित भाइयों को रेप केस दर्ज कर जेल भेजा गया है। माता-पिता की भूमिका भी जांची जाएगी। यदि पूरे घटनाक्रम में वे दोषी मिले तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

