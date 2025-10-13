UP Weather: मॉनसून के विदा होते ही गुलाबी ठंड ने दी दस्तक, जानें एक हफ्ते का पूर्वानुमान

यूपी में मॉनसून के विदाई के बाद अब गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। पछुआ हवा चलने से सुबह हल्की धुंध और नमी सिहरन का अहसास करा रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 4 दिन बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर और कम हो सकता है।

यूपी में मॉनसून के विदा होने के बाद अब गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। पहाड़ों पर बर्फबारी, पछुआ हवा चलने से सुबह हल्की धुंध और नमी सिहरन का अहसास करा रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 17 अक्टूबर के बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर और कम हो सकता है। वहीं, मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

बीएचयू स्थित मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक रविवार को अधिकतम तापमान 33.5 और न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि निचले क्षोभमंडल में पछुआ और उत्तरी-पश्चिमी हवा के असर से मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन न होने, जबकि न्यूनतम तापमान में थोड़ी और गिरावट के आसार हैं। सुबह-शाम की ठंडक ने लोगों को अपनी दिनचर्या में बदलने पर मजबूर कर दिया है।

अगले एक हफ्ते कैसा रहेगा मौसम लखनऊ स्थित मौसम विभाग की माने तो 13 अक्तूबर से 19 अक्तूबर यानि शनिवार तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। फिलहाल एक हफ्ते तक कोई चेतवानी नहीं है। अगर सबसे अधिक तापमान की बात करें तो रविवार को सबसे अधिक टेंपरेचर उरई जिले का रहा। जहां 35 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया। वहीं, पिछले 24 घंटे में मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, संभल में तापमान में गिरावट हुई। सबसे कम तापमान न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस बाराबंकी और कानपुर शहर में दर्ज किया गया।