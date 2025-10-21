Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAfter the marriage was fixed bhabhi called her devar into the room and cut off his private parts
देवर की शादी तय होने पर भड़की भाभी, आधी रात कमरे में बुलाकर काट दिया प्राइवेट पार्ट

देवर की शादी तय होने पर भड़की भाभी, आधी रात कमरे में बुलाकर काट दिया प्राइवेट पार्ट

संक्षेप: आगरा के बरहन क्षेत्र से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। खेड़ी अड़ू गांव में भाभी ने अपने देवर को कमरे में बुलाकर धारदार हथियार से हमला कर दिया। युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है, जबकि आरोपी भाभी फरार है।

Tue, 21 Oct 2025 05:23 PMPawan Kumar Sharma आगरा
share Share
Follow Us on

यूपी के आगरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक भाभी ने अपने देवर को बहाने से कमरे में बुलाया और फिर उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आनन-फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया। जहां स्थित गंभीर देख डॉक्टरों ने दिल्ली रेफर कर दिया। वहीं, वारदात को अंजाम देने के बाद भाभी फरार हो गई।

ये चौंकाने वाला मामला बरहन क्षेत्र के खेड़ी अड़ू गांव का है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाभी अपने देवर की शादी बहन से कराना चाहती थी। लेकिन उसकी शादी कहीं और तय हो गई थी। इसी बात से भाभी नाराज चल रही थी। दीवाली की छुट्टी पर देवर घर आया हुआ था। सोमवार को दीवाली की पूजा के बाद सब सो गए तो भाभी ने बहाने से देवर को कमरे में बुलाया फिर धारदार हथियार प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया। युवक चीखते हुए कमरे से बाहर निकाला। उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। आनन-फानन में उसे एसएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हालत गंभीर देख उसे दिल्ली एम्स के लिए रेफर कर दिया।

ये भी पढ़ें:यूपी में बीवी की हत्या कर घर में दफनाया शव, छह फिट खुदाई के बाद मिली लाश

इस वारदात को अंजाम देने के बाद भाभी घर से फरार हो गई। घटना की जानकारी होने पर महिला का पति भी गांव पहुंचा। वह मेहनत-मजदूरी का काम करता है। इस मामले में परिजनों का कहना है कि युवक की शादी मैनपुरी में तय थी। इसी साल नवंबर महीने में शादी होने वाली थी। लेकिन बहन से शादी न होने पर नाराज भाभी ने इस वारदात को अंजाम दे दिया। वहीं, सूचना पर पहुंची पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Agra Agra News Uttar Pradesh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |