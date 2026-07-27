सुहागरात पर माथा पीटता रह गया दूल्हा, शादी के तुरंत बाद कैश और जेवर लेकर फरार हो गई दुल्हन

देवरिया के एक मैरिज हॉल में हरियाणा के एक युवक से सात फेरे लेने के बाद एक दुल्हन व बिचौलिए लाखों रुपये व आभूषण लेकर फरार हो गए। वहीं, इस मामले में केस दर्ज कर पुलिस ने दो बिचौलियों को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। जबकि गोरखपुर जिले की रहने वाली लुटेरी दुल्हन की तलाश की जा रही है।

Bride ran away after the wedding: देवरिया से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक दूल्हा अपने सुहागरात पर माथा पीटता रह गया। दरअसल, उसकी नई नवेली दुल्हन शादी के तुरंत बाद फरार हो गई। दरअसल, भलुअनी स्थित एक मैरिज हॉल में हरियाणा के एक युवक से सात फेरे लेने के बाद एक दुल्हन व बिचौलियों द्वारा 1.10 लाख नकद व आभूषण लेकर फरार हो गए। वहीं, इस मामले में केस दर्ज कर पुलिस ने दो बिचौलियों को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। जबकि गोरखपुर जिले की रहने वाली लुटेरी दुल्हन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। पुलिस जल्द ही पूरे रैकेट का पर्दाफाश करने का दावा कर रही है।

बरहज थाना क्षेत्र की रहने वाली महिलाओं ने हरियाणा के सोनीपत जिले के थाना खरखौदा के गांव सिसाना के रहने वाले रविंद्र कुमार सिंह को देवरिया में शादी करा देने का झांसा दिया। शादी कराने के एवज में 1 लाख 10 हजार रुपये ले लिया गया। 24 जुलाई की रात भलुअनी कस्बा स्थित एक मैरिज हाल में गोल्डी यादव नाम की एक युवती से शादी कराई गई। अग्नि को साक्षी मानकर सात जन्मों तक साथ निभाने का दुल्हन ने वादा किया। लेकिन यह वादा चंद घंटे में तब टूट गया, जब दुल्हन बनी युवती 1.10 लाख रुपये नकद व आभूषण लेकर फरार हो गई। इसके बाद दुल्हन बनी युवती की तलाश शुरू हुई, लेकिन पता नहीं चल सका। इसके बाद दूल्हे ने तत्काल इसकी शिकायत पुलिस से की। वहीं, इस घटना से वह दुखी है। दूल्हे को क्या पता था कि यूपी में उसके साथ ये खेल हो जाएगा।

दो बिचौलिए गिरफ्तार शिकायत मिलने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और देर रात केस दर्ज कर बिचौलिए की भूमिका निभाने वाली मीना देवी व गीता देवी को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से बिचौलिए की भूमिका निभाने को लिए गए 40 हजार रुपये भी पुलिस ने बरामद कर लिया। वहीं लुटेरी दुल्हन की पुलिस तलाश कर रही है। लुटेरी दुल्हन गोरखपुर जिले के बड़हलगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है।