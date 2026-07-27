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सुहागरात पर माथा पीटता रह गया दूल्हा, शादी के तुरंत बाद कैश और जेवर लेकर फरार हो गई दुल्हन

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, देवरिया
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देवरिया के एक मैरिज हॉल में हरियाणा के एक युवक से सात फेरे लेने के बाद एक दुल्हन व बिचौलिए  लाखों रुपये व आभूषण लेकर फरार हो गए। वहीं, इस मामले में केस दर्ज कर पुलिस ने दो बिचौलियों को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। जबकि गोरखपुर जिले की रहने वाली लुटेरी दुल्हन की तलाश की जा रही है।

bride ran away with cash and jewellery
शादी के बाद कैश और जेवर लेकर फरार हो गई दुल्हन

Bride ran away after the wedding: देवरिया से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक दूल्हा अपने सुहागरात पर माथा पीटता रह गया। दरअसल, उसकी नई नवेली दुल्हन शादी के तुरंत बाद फरार हो गई। दरअसल, भलुअनी स्थित एक मैरिज हॉल में हरियाणा के एक युवक से सात फेरे लेने के बाद एक दुल्हन व बिचौलियों द्वारा 1.10 लाख नकद व आभूषण लेकर फरार हो गए। वहीं, इस मामले में केस दर्ज कर पुलिस ने दो बिचौलियों को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। जबकि गोरखपुर जिले की रहने वाली लुटेरी दुल्हन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। पुलिस जल्द ही पूरे रैकेट का पर्दाफाश करने का दावा कर रही है।

बरहज थाना क्षेत्र की रहने वाली महिलाओं ने हरियाणा के सोनीपत जिले के थाना खरखौदा के गांव सिसाना के रहने वाले रविंद्र कुमार सिंह को देवरिया में शादी करा देने का झांसा दिया। शादी कराने के एवज में 1 लाख 10 हजार रुपये ले लिया गया। 24 जुलाई की रात भलुअनी कस्बा स्थित एक मैरिज हाल में गोल्डी यादव नाम की एक युवती से शादी कराई गई। अग्नि को साक्षी मानकर सात जन्मों तक साथ निभाने का दुल्हन ने वादा किया। लेकिन यह वादा चंद घंटे में तब टूट गया, जब दुल्हन बनी युवती 1.10 लाख रुपये नकद व आभूषण लेकर फरार हो गई। इसके बाद दुल्हन बनी युवती की तलाश शुरू हुई, लेकिन पता नहीं चल सका। इसके बाद दूल्हे ने तत्काल इसकी शिकायत पुलिस से की। वहीं, इस घटना से वह दुखी है। दूल्हे को क्या पता था कि यूपी में उसके साथ ये खेल हो जाएगा।

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दो बिचौलिए गिरफ्तार

शिकायत मिलने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और देर रात केस दर्ज कर बिचौलिए की भूमिका निभाने वाली मीना देवी व गीता देवी को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से बिचौलिए की भूमिका निभाने को लिए गए 40 हजार रुपये भी पुलिस ने बरामद कर लिया। वहीं लुटेरी दुल्हन की पुलिस तलाश कर रही है। लुटेरी दुल्हन गोरखपुर जिले के बड़हलगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है।

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लुटेरी दुल्हन की तलाश में पुलिस

इस मामले में सीओ बरहज राजेश कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि शादी के बाद दुल्हन द्वारा 1.10 लाख रुपये नगद व आभूषण लेकर फरार होने का मामला सामने आया है। इस मामले में केस दर्ज कर दो को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार दुल्हन की तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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