आशिक की मौत बर्दाश्त न कर पाई प्रेमिका, फांसी के फंदे से लटककर दी जान
यूपी के सीतापुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक युवक ने आम के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब ये खबर गांव में आग की तरह फैली तो उसकी प्रेमिका ने भी मौत चुनी और फांसी लगाकर जान दे दी। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।
ये घटना लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के अह्मापुरवा मजरा किशपुर का है। केशव का 20 साल का बेटे अमित अज्ञात कारणों के चलते अपने घर के बाहर लगे आम के पेड़ में फंदे पर लटक कर जान दे दी। अमित के आत्महत्या किए जाने की सूचना पाकर अमित के घर के पास में रहने वाली 10 साल रागिनी उर्फ बबली दोपहर को शौच जाने का बहाना बनाकर घर से बाहर निकली और पास में मुंशी वर्मा के खेत की मेड़ पर लगे आम के पेड़ में रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर ली। ग्रामीणों के अनुसार मृतक अमित और रागिनी उर्फ बबली के बीच काफी समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था।
प्रेमी युगल द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना से समूचे गांव में कोहराम मच गया। ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर बबली के शव को पेड़ से नीचे उतारा फिर शव को सीलकर परीक्षण के लिए भेजा। वहीं,अमित के परिजन ने बिना पुलिस को सूचना दिए उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उधर, घटना के संबंध में कोतवाली प्रभारी विजयेंद्र सिंह ने बताया कि अमित का अंतिम संस्कार उसके परिजन द्वारा बिना पुलिस को सूचना दिए कर दिया गया, बबली के शव को पीएम के लिए भेजा गया है, रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। किसी भी परिवार द्वारा अभी तक कोई भी आरोप-प्रत्यारोप की बात नहीं की है। हालांकि तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।