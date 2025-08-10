आशिक की मौत बर्दाश्त न कर पाई प्रेमिका, फांसी के फंदे से लटककर दी जान

सीतापुरमें एक युवक ने आम के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब ये खबर उसकी प्रेमिका को चली तो उसने भी जान दे दी। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।

यूपी के सीतापुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक युवक ने आम के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब ये खबर गांव में आग की तरह फैली तो उसकी प्रेमिका ने भी मौत चुनी और फांसी लगाकर जान दे दी। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

ये घटना लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के अह्मापुरवा मजरा किशपुर का है। केशव का 20 साल का बेटे अमित अज्ञात कारणों के चलते अपने घर के बाहर लगे आम के पेड़ में फंदे पर लटक कर जान दे दी। अमित के आत्महत्या किए जाने की सूचना पाकर अमित के घर के पास में रहने वाली 10 साल रागिनी उर्फ बबली दोपहर को शौच जाने का बहाना बनाकर घर से बाहर निकली और पास में मुंशी वर्मा के खेत की मेड़ पर लगे आम के पेड़ में रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर ली। ग्रामीणों के अनुसार मृतक अमित और रागिनी उर्फ बबली के बीच काफी समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था।