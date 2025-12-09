Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsAfter the husband left stepmother killed the innocent child
सौतेली मां की खौफनाक हरकत, पति के जाते ही मासूम का कर दिया कत्ल

सौतेली मां की खौफनाक हरकत, पति के जाते ही मासूम का कर दिया कत्ल

संक्षेप:

सिद्धार्थनगर में तीन साल की मासूम की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बच्ची की हत्या गला दबाकर की गई थी। पुलिस ने जांच के बाद आरोपित सौतेली मां को गिरफ्तार कर लिया है।

Dec 09, 2025 06:05 pm ISTPawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान टीम, सिद्धार्थनगर
यूपी के सिद्धार्थनगर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां भवानीगंज थाना क्षेत्र के चकचई गांव में सात दिसंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में मासूम बच्ची की मौत के मामले का खुलासा हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मासूम की हत्या गला दबा कर की गई थी। उधर, पुलिस ने केस दर्द कर आरोपित सौतेली मां को गिरफ्तार कर लिया।

चौरा बनगवा गांव के रहने वाले महेश अग्रहरि परिवार के साथ चकचई गांव में रहता करता है। सात दिसंबर को अपनी तीन वर्षीय बेटी श्रेया को अपनी दूसरी पत्नी खुशी के पास छोड़कर खलीलाबाद जा रहा था। रास्ते में ही था कि दूसरी पत्नी ने फोन कर बेटी की तबीयत खराब होने की सूचना दी। घर पहुंचने पर उसने अपनी बेटी के शरीर पर कुछ निशान देखा। आनन-फानन में उसने बेटी को समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेंवा ले गया। जहां डॉक्टरों ने श्रेया को मृत घोषित कर दिया था।

मामले में पुलिस को शिकायती पत्र देकर जांच की मांग की थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया जिसमें गला दबा कर हत्या की पुष्टि हुई। थानाध्यक्ष बृजेश सिंह ने बताया कि मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया था। हत्या की पुष्टि के बाद मुकदमा से संबंधित आरोपी खुशी पत्नी महेश अग्रहरि को मंगलवार को बयारा पेट्रोल पंप के आगे से गिरफ्तार कर लिया गया है।

उधर, बिजनौर के बढ़ापुर थाना क्षेत्र के गांव वीरभानवाला में एक महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। 12 घंटे बाद पति ने अपने भाई को पत्नी का शव घर में पड़ा होने की सूचना दी। जिससे सनसनी फैल गई। पति पर हत्या का शक है। पुलिस ने पति को हिरासत में ले लिया है।

थाना क्षेत्र के गांव वीरभानवाला निवासी जोगा सिंह पुत्र संतोख सिंह नशेड़ी व्यक्ति है। उसके चार संतान हैं। जिसमें तीन पुत्री व एक पुत्र है। जोगा सिंह एक पुत्री का विवाह कर चुका है। उसके दो बेटी बिजनौर में रहकर कोचिंग कर रही है। जबकि उसका पुत्र जयपुर शादी में गया था। बच्चों की गैर मौजूदगी में डेरे पर केवल पति-पत्नी ही मौजूद थे। सोमवार को जोगा सिंह देर से सोकर उठा। 12 बजे उसने अपने भाई गुलजार सिंह के घर पहुंचकर पत्नी परमजीत कौर (45 वर्ष) का शव घर पर पड़ा होने की जानकारी दी।

