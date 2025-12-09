सौतेली मां की खौफनाक हरकत, पति के जाते ही मासूम का कर दिया कत्ल

संक्षेप: सिद्धार्थनगर में तीन साल की मासूम की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बच्ची की हत्या गला दबाकर की गई थी। पुलिस ने जांच के बाद आरोपित सौतेली मां को गिरफ्तार कर लिया है।

यूपी के सिद्धार्थनगर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां भवानीगंज थाना क्षेत्र के चकचई गांव में सात दिसंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में मासूम बच्ची की मौत के मामले का खुलासा हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मासूम की हत्या गला दबा कर की गई थी। उधर, पुलिस ने केस दर्द कर आरोपित सौतेली मां को गिरफ्तार कर लिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

चौरा बनगवा गांव के रहने वाले महेश अग्रहरि परिवार के साथ चकचई गांव में रहता करता है। सात दिसंबर को अपनी तीन वर्षीय बेटी श्रेया को अपनी दूसरी पत्नी खुशी के पास छोड़कर खलीलाबाद जा रहा था। रास्ते में ही था कि दूसरी पत्नी ने फोन कर बेटी की तबीयत खराब होने की सूचना दी। घर पहुंचने पर उसने अपनी बेटी के शरीर पर कुछ निशान देखा। आनन-फानन में उसने बेटी को समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेंवा ले गया। जहां डॉक्टरों ने श्रेया को मृत घोषित कर दिया था।

मामले में पुलिस को शिकायती पत्र देकर जांच की मांग की थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया जिसमें गला दबा कर हत्या की पुष्टि हुई। थानाध्यक्ष बृजेश सिंह ने बताया कि मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया था। हत्या की पुष्टि के बाद मुकदमा से संबंधित आरोपी खुशी पत्नी महेश अग्रहरि को मंगलवार को बयारा पेट्रोल पंप के आगे से गिरफ्तार कर लिया गया है।

बिजनौर में महिला की गला दबाकर हत्या उधर, बिजनौर के बढ़ापुर थाना क्षेत्र के गांव वीरभानवाला में एक महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। 12 घंटे बाद पति ने अपने भाई को पत्नी का शव घर में पड़ा होने की सूचना दी। जिससे सनसनी फैल गई। पति पर हत्या का शक है। पुलिस ने पति को हिरासत में ले लिया है।