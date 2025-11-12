दिल्ली ब्लास्ट के बाद एजेंसियों ने यूपी में डाला डेरा, रडार पर सिमी-ISI के 25 संदिग्ध भी

संक्षेप: दिल्ली में हुआ हादसा पूरी प्लानिंग के साथ किया गया या विस्फोटक को छिपाने की कोशिश के दौरान हुआ, इसकी जांच चल रही है। डॉ. शाहीन का इस विस्फोट से क्या लेना देना है, इसकी जांच भी चल रही है। सूत्र बताते हैं कि कानपुर में रहने के दौरान डॉ. शाहीन के कुछ लोगों से संपर्क हो गए थे।

Delhi Blast: दिल्ली में धमाके के बाद जांच एजेंसियों ने यूपी में डेरा डाल दिया है। कानपुर पर भी उनकी खास नजर है। डा. शाहीन के तार मेडिकल कालेज से जुड़ने के बाद यहां भी एटीएस, आईबी समेत अन्य जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। कमिश्नरेट पुलिस उनके संपर्क में है। पुराने ब्लैक स्पॉट पर नए सिरे से नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में शहर में कभी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे 25 संदिग्धों की सूची तैयार की गई। ये सब अब एजेंसियों के रडार पर हैं। इसमें सिमी, आईएसआई, हिजबुल मुजाहिद्दीन और आईएसआईएस के लिए काम करने वाले संदिग्ध शामिल किए गए हैं। खुफिया एजेंसियां इनकी तलाश में जुटी हैं और नए सिरे से जांच कर रही हैं। जिनकी सूची बनाई गई है उनमें ज्यादातर गायब हैं। पूछताछ में इनके शहर छोड़कर दूसरी जगहों पर रहने की बात सामने आयी है। इनकी तलाश और गतिविधियों की जानकारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। संदिग्धों की इस सूची में कई ऐसे नाम हैं जो अभी भी शहर में ही रह रहे हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शाहीन के अन्य संपर्क तलाश रही एटीएस और एजेंसियां दिल्ली विस्फोट के बाद एके-47 के साथ पकड़ी गई डॉ. शाहीन जीएसवीएम मेडिकल कालेज में पढ़ा चुकी है। कानपुर में रहने के दौरान उसके कई लोगों से संपर्क हुए। जांच एजेंसियां ऐसा मान रही हैं। इसे देखते हुए एटीएस कानपुर पहुंची और उसके संपर्क तलाशने शुरू किए। सूत्रों की माने तो पहले पति से तलाक के बाद डॉ. शाहीन आतंकी डॉ. मुजम्मिल के संपर्क में आयी और उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। वह उससे कैसे मिली, क्या उसको इस ब्लास्ट के बारे में कोई जानकारी थी, इसकी जानकारी एटीएस जुटा रही है। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली में हुआ हादसा पूरी प्लानिंग के साथ किया गया या विस्फोटक को छिपाने की कोशिश के दौरान हुआ, इसकी जांच चल रही है। डॉ. शाहीन का इस विस्फोट से क्या लेना देना है, इसकी जांच भी चल रही है। सूत्र बताते हैं कि कानपुर में रहने के दौरान शाहीन के कुछ लोगों से संपर्क हो गए थे, जिसकी वजह से उसका घनी आबादी वाले इलाकों में आना जाना था। ऐसे में एजेंसियां उसके संपर्क भी तलाश रही हैं।

जैश विंग की महिला चीफ है शाहीन खूफिया सूत्र बताते हैं कि शाहीन जैश की महिला विंग की चीफ है। वह भारत में महिला आतंक ब्रिगेड बना रही थी। शाहीन जैश के जमात उल मोमिनात संगठन से भी जुड़ी हुई थी। सूत्रों की माने तो शाहीन के रिश्तेदार फतेहपुर और जाजमऊ में भी रहते हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। एलआईयू को भी जांच में लगाया गया है।

डॉ. शाहीन कभी कानपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती थी। इसे लेकर मंगलवार को एटीएस की एक टीम जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज पहुंची और शाहीन के बारे में मेडिकल कालेज प्रबंधन से जानकारी एकत्रित की। एटीएस ने शाहीन के दस्तावेजों के बारे में पूछा इसके साथ ही मेडिकल कालेज में रहने के दौरान उसकी गतिविधियों और दोस्तों के बारे में भी जानकारी एकत्रित की। सूत्र बताते हैं कि एटीएस को इसमें कुछ खास जानकारी हासिल नहीं हो सकी। ऐसे में संभावना जतायी जा रही है कि एक दो दिनों में एनआईए की टीम भी कानपुर आ सकती है।