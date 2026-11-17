भूपेंद्र कुमार ने राष्ट्रपति को प्रेषित पत्र के माध्यम से इच्छा मृत्यु मांगी है। उनकी पत्नी पिंकी को सांस लेने में दिक्कत होने पर 13 अक्टूबर को निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जहां 15 अक्टूबर की रात इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। आरोप है डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से ही उनकी पत्नी की जान गई।

मुजफ्फरनगर, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पत्नी की मौत से दुखी एक शख्स ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। इस शख्स का कहना है कि पत्नी की मौत के पीछे डॉक्टरों की लापरवाही थी। जीवनसाथी के न रहने पर अब उनकी भी जीने की चाहत नहीं रह गई है। उन्होंने बच्चों सहित इच्छा मृत्यु की मांग की है। यह मामला मुजफ्फरनगर शहर के अंकित विहार का है। यहां के रहने वाले भूपेंद्र कुमार ने इच्छा मृत्यु मांगने के कारण का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी की एक प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से मौत हो गई। जांच के नाम पर स्वास्थ्य विभाग भी लापरवाही कर रहा है।

मुजफ्फरनगर के पचेड़ा रोड स्थित अंकित विहार निवासी भूपेंद्र कुमार ने राष्ट्रपति को प्रेषित पत्र के माध्यम से इच्छा मृत्यु मांगी है। उन्होंने कहा है कि उनकी पत्नी पिंकी को सांस लेने में दिक्कत होने पर 13 अक्टूबर को जानसठ रोड स्थित निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जहां 15 अक्टूबर की रात इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से ही उनकी पत्नी की जान गई। उन्होंने अस्पताल के घटनाक्रम का पूरा उल्लेख भी पत्र में किया है।

भूपेंद्र कुमार ने पत्र में अस्पताल की रिपोर्टों में गंभीर मेडिकल विरोधाभास और लापरवाही का दावा किया है। उनका आरोप है कि अस्पताल ने मरीज को फेफड़ों के गंभीर संक्रमण और सेप्सिस से पीड़ित बताकर उसी दिशा में इलाज शुरू किया, जबकि उसी दौरान किए गए चेस्ट एक्स-रे की आधिकारिक रिपोर्ट में फेफड़ों को पूरी तरह साफ बताया गया था। ऑक्सीजन लेवल गिरने का सही कारण कार्डियक समस्या होने का दावा किया है। दावा है कि डॉक्टरों ने कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह नहीं ली और गलत क्लीनिकल मैनेजमेंट के चलते मरीज की स्थिति बिगड़ती चली गई।

पीड़ित का कहना है कि डीएम और सीएमओ को निजी अस्पताल के लापरवाही के खिलाफ लिखित शिकायत भी दी गई, लेकिन एक महीने बाद भी कोई मेडिकल बोर्ड गठित नहीं किया गया और न ही सीसीटीवी फुटेज जब्त की गई। इससे आहत होकर भूपेंद्र कुमार ने अपने बच्चों के साथ इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है।