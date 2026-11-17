उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 181 सीटों की सूची के बाद अब 54 सीटों पर सपा के दावेदारी की लिस्ट वायरल हो रही है। इस सूची के वायरल होने के बाद यूपी में चुनावी हलचल तेज है।

लखनऊ, विशेष संवाददाता । यूपी में चुनावी हलचल तेज है। इस बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में सीटों की दावेदारी से पहले सोशल मीडिया पर कौन किस पर लड़ेगा इसकी सूचियां लगातार वायरल हो रही है। कांग्रेस के 181 सीटों की सूची के बाद अब सपा द्वारा कांग्रेस से 54 सीटों की दावेदारी की सूची मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुई। हालांकि, इसकी पुष्टि न तो लाइव हिंदुस्तान करता है और न ही सपा की ओर से ऐसी किसी सूची के बारे में जानकारी होने की बात कही गई है।

यूपी विधानसभा चुनाव की घोषणा में अब चंद महीने बचे हैं। इंडिया गठबंधन में सपा-कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने स्वयं कहा है कि कांग्रेस ने उन्हें 181 सीटों की सूची सौंपी है। सोमवार को सोशल मीडिया पर कांग्रेस के 181 सीटों की सूची वायरल हुई। हालांकि किसी स्तर पर इस सूची की पुष्टि नहीं की गई। कांग्रेस की इस सूची में कई उन सीटों का जिक्र किया गया है कि जिनको सपा 2022 के चुनाव में जीत चुकी है। इसीलिए इस सूची को लेकर संदेह जताया गया।

वायरल हो रही लिस्ट

अभी बातचीत होना बाकी सोशल मीडिया पर मंगलवार को एक सूची और वायरल हुई। इसमें सपा के 54 सीटों के दावेदारी दिखाई गई है। हालांकि कांग्रेस और सपा में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी बातचीत होना बाकी है। इसके बाद ही दोनों पार्टियों में यह तय होगा कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनग, मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध, अलीगढ़ और मथुरा शामिल हैं।

पहले कांग्रेस की सूची वायरल इससे पहले कांग्रेस की ओर से समाजवादी पार्टी को सौंपी गई 181 विधानसभा सीटों की सूची सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रही है। इस लिस्ट ने चुनावी हलचल इसलिए ज्यादा पैदा कर दी है क्योंकि कांग्रेस ने करीब दो दर्जन ऐसी सीटें भी मांग ली हैं जिन्हें सपा ने पिछले चुनावों में जीता था।