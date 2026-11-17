कांग्रेस के 181 सीटों की सूची के बाद अब 54 सीटों पर सपा के दावेदारी की लिस्ट वायरल, यूपी में हलचल तेज
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 181 सीटों की सूची के बाद अब 54 सीटों पर सपा के दावेदारी की लिस्ट वायरल हो रही है। इस सूची के वायरल होने के बाद यूपी में चुनावी हलचल तेज है।
लखनऊ, विशेष संवाददाता । यूपी में चुनावी हलचल तेज है। इस बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में सीटों की दावेदारी से पहले सोशल मीडिया पर कौन किस पर लड़ेगा इसकी सूचियां लगातार वायरल हो रही है। कांग्रेस के 181 सीटों की सूची के बाद अब सपा द्वारा कांग्रेस से 54 सीटों की दावेदारी की सूची मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुई। हालांकि, इसकी पुष्टि न तो लाइव हिंदुस्तान करता है और न ही सपा की ओर से ऐसी किसी सूची के बारे में जानकारी होने की बात कही गई है।
यूपी विधानसभा चुनाव की घोषणा में अब चंद महीने बचे हैं। इंडिया गठबंधन में सपा-कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने स्वयं कहा है कि कांग्रेस ने उन्हें 181 सीटों की सूची सौंपी है। सोमवार को सोशल मीडिया पर कांग्रेस के 181 सीटों की सूची वायरल हुई। हालांकि किसी स्तर पर इस सूची की पुष्टि नहीं की गई। कांग्रेस की इस सूची में कई उन सीटों का जिक्र किया गया है कि जिनको सपा 2022 के चुनाव में जीत चुकी है। इसीलिए इस सूची को लेकर संदेह जताया गया।
वायरल हो रही लिस्ट
अभी बातचीत होना बाकी
सोशल मीडिया पर मंगलवार को एक सूची और वायरल हुई। इसमें सपा के 54 सीटों के दावेदारी दिखाई गई है। हालांकि कांग्रेस और सपा में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी बातचीत होना बाकी है। इसके बाद ही दोनों पार्टियों में यह तय होगा कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनग, मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध, अलीगढ़ और मथुरा शामिल हैं।
पहले कांग्रेस की सूची वायरल
इससे पहले कांग्रेस की ओर से समाजवादी पार्टी को सौंपी गई 181 विधानसभा सीटों की सूची सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रही है। इस लिस्ट ने चुनावी हलचल इसलिए ज्यादा पैदा कर दी है क्योंकि कांग्रेस ने करीब दो दर्जन ऐसी सीटें भी मांग ली हैं जिन्हें सपा ने पिछले चुनावों में जीता था।
फार्म-6 की गड़बड़ी पर भ्रष्ट अफसर जेल जाएंगे: अखिलेश
उधर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चेतावनी देते हुए कहा है कि फार्म- 6 की किसी भी गड़बड़ी के लिए जनता भाजपाइयों व भ्रष्ट अधिकारियों को छठी का दूध याद दिला देगी। भ्रष्ट अधिकारियों का अगला पड़ाव कारागार होगा। उन्होंने चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण आने के बाद कटाक्ष करते हुए कहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री को 1.27 करोड़ हिंदुओं के वोट कटने का आंकड़ा कहां से मिला। अब जनता पूछ रही है कि अफवाह फैलाने के लिए आरोपी व्यक्ति पर किस धारा में मुकदमा दर्ज होता है? अखिलेश ने कहा है कि भाजपाई और उनके षडयंत्रजीवी संगी-साथी यूपी में अपनी हार सामने देखकर विशेष खुफिया मुहिम एएसडीडी चलाकर अर्थात अब्सेंट शिफ्टेड, डेड या डुप्लीकेट, मतलब ‘अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरे’ नाम के जरिए नकली वोट जोड़ने की जो साजिश कर रहे हैं। इस पर हर एक बूथ से लेकर निर्वाचन आयोग तक हमारे बूथ प्रभारी, पीडीए प्रहरी, घोषित व संभावित प्रत्याशी की हर एक नए वोट पर पैनी-गहरी नजर रहेगी।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें