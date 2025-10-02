After the collision, devar bhabhi jumped from the scooter and fell on the road, crushed by the dumper, painful death टक्कर के बाद स्कूटी से उछल कर सड़क पर गिरे देवर-भाभी को डंपर ने रौंदा, दोनाें की दर्दनाक मौत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी की राजधानी लखनऊ में देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में टक्कर के बाद स्कूटी से उछल कर सड़क पर गिरे देवर-भाभी को डंपर ने रौंद दिया। दोनों की मौत हो गई है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 07:28 AM
राजधानी लखनऊ में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। डालीगंज में छत्ते वाले पुल के पास तेज रफ्तार डंपर ने बुधवार देर रात स्कूटी सवार 25 वर्षीय गगन जोशी और उनकी भाभी को कुचल दिया। हादसे में दोनों की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद चालक डंपर छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस, डंपर ने डंपर नंबर के आधार पर अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

बाजारखाला पुराना जोशी टोला में रहने वाले गगन जोशी एक मंदिर में पुजारी थे। बुधवार देर रात वह भाभी रेखा (32) के साथ अस्पताल में भर्ती अपने एक रिश्तेदार को देखकर स्कूटी से घर लौट रहे थे। इस बीच डालीगंज में छत्ते वाला पुल के पास तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी में टक्कर मार दी। टक्कर से गगन और उनकी भाभी स्कूटी से उछलकर सड़क पर गिरी। चालक ने भगाने के चक्कर में डंपर उनके ऊपर चढ़ा दिया।

हादसा देख राहगीर दौड़े तो चालक डंपर छोड़कर मौके से भाग निकला। सूचना पर वजीरगंज इंस्पेक्टर राजेश कुमार त्रिपाठी पहुंचे। दोनों को ट्रामा सेंटर लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पास से मिले मोबाइल से परिवारीजनों को घटना की जानकारी दी। इंस्पेक्टर ने बताया कि डंपर के नंबर के आधार पर अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चालक की तलाश की जा रही है।

