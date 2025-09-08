After the bulldozer action in Sambhal SP MLA Iqbal Mahmood said, I was defamed बुलडोजर ऐक्शन के बाद सपा विधायक इकबाल महमूद बोले, मुझे बदनाम किया गया, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
बुलडोजर ऐक्शन के बाद सपा विधायक इकबाल महमूद बोले, मुझे बदनाम किया गया

बुलडोजर ऐक्शन के बाद सपा विधायक इकबाल महमूद ने अपने आवास पर एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि उनके बाग का कम क्षेत्रफल है। मुझे अफसोस है पूरे प्रदेश व देश में बदनाम किया गया। मैं इसकी शिकायत करुंगा।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 07:31 AM
यूपी के संभल में सपा विधायक इकबाल महमूद के बाग में शनिवार को हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद विधायक ने अपने आवास पर रविवार को एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दिया। जिसमें विधायक इकबाल ने कहा कि उनका बाग दो गाटा नंबरों पर स्थित है। बीच में से सिंचाई विभाग की गूल निकल रही है। जिससे आसपास के किसान अपनी फसल सींचते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है पूरे प्रदेश व देश में बदनाम किया गया। मैं इसकी शिकायत करुंगा।

सपा विधायक इकबाल महमूद ने कहा कि अब एसडीएम से मिलकर अपनी बात रखूंगा और दोबारा जांच कराने की बात कहूंगा। मैनें न कोई गलत काम किया है, और न करने का इरादा है। दो बार मंत्री रहा, दोनों बार एक रुपये का भी भ्रष्टाचार नहीं किया। न जमीन खरीदी बल्कि मैनें अपनी जमीन बेचीं। शनिवार को उन्हें जानकारी हुई कि एसडीएम, तहसीलदार आदि अधिकारी उनके बाग में जेसीबी लेकर पहुंचे हैं। शाम तक जो जानकारी मिली, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि मेरे पास गूल का एक इंच भी जगह मौजूद नहीं है। जितना कागजों में है उतना ही मौके पर मौजूद है जबकि मेरे बाग का क्षेत्रफल मौके पर कम है और खसरा खतौनी में ज्यादा है।

प्रशासन का कहना है कि गूल पर अतिक्रमण कर लिया है, उनका बाग भी पूरा करें। सिंचाई विभाग ने उन्हें नोटिस नहीं दिया। न ही उनसे पूछा, राजस्व विभाग ने भी नहीं पूछा। अधिकारी अचानक पहुंचे और यह काम किया। मैने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। गूल चार मीटर चौड़ी बता रहे हैं अगर मापतौल कराएंगे तो सवा चार मीटर होगी। उनकी एसडीएम से बात नहीं हो पाई।

