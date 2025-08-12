लव मैरिज के 10 वें दिन ही पत्नी का कातिल बन गया सिपाही, चाकू से ताबड़तोड़ वार कर फाड़ दिया पेट

मौके पर पहुंची पुलिस को भी कुछ देर तक दरवाजा खुलवाने की कोशिश करनी पड़ी। दरवाजा नहीं खुला तो पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो गई। अंदर बेड के पीछे सिपाही की पत्नी खून से लथपथ पड़ी थी। उसकी सांसें थम चुकी थीं। वहीं सिपाही चाकू लेकर बेड पर बैठा था।

यूपी के बस्ती में 10 दिन पहले ही मंदिर में प्रेम विवाह (लव मैरिज) करने वाले एक सिपाही ने पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। उसने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर पत्नी का पेट फाड़ दिया। पत्नी की चीखें सुनकर मकान मालकिन दौड़ते हुए उसके कमरे पर गईं और दरवाजा खटखटाने लगीं लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। मिली जानकारी के अनुसार थोड़ी ही देर में आसपास के लोग भी वहां जुट गए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस को भी कुछ देर तक दरवाजा खुलवाने की कोशिश करनी पड़ी। सिपाही ने दरवाजा नहीं खोला तो पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो गई। अंदर बेड के पीछे सिपाही की पत्नी खून से लथपथ पड़ी थी। उसकी सांसें थम चुकी थीं। वहीं सिपाही चाकू लेकर बेड पर बैठा था।

दिल दहला देने वाली यह घटना बस्ती के कोतवाली क्षेत्र के भूअर निरंजनपुर मोहल्ले में हुई है। सिपाही की तैनाती बस्ती में ही है। उसका नाम गामा निषाद और उम्र करीब 30 वर्ष है। वह गोरखपुर का रहने वाला है। वर्तमान में उसकी तैनाती डीसीआरबी में थी। उसके हाथों मारी गई उसकी पत्नी का नाम माया गौड़ था और वह न्यायालय में प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम करती थी। डीसीआरबी में आने-जाने के दौरान उसकी गामा निषाद से दोस्ती हो गई थी।

दोनों की पहचान करीब तीन साल पुरानी थी। माया गौड़ बस्ती के ही पकड़ीचंदा गांव की रहने वाली थी। उसकी उम्र करीब 25 साल थी। परिवार से जुड़े लोगों ने बताया कि गामा और माया पिछले करीब ढाई साल से बस्ती में लिव-इन में रह रहे थे। 10 दिन पहले ही दोनों ने मंदिर में शादी की थी। इस शादी का संभवत:कोर्ट में पंजीकरण भी कराया था।

शादी के बाद दोनों ने घर बदल दिया था। वे बस्ती कोतवाली क्षेत्र के भूअर निरंजनपुर मोहल्ले में किराए पर कमरा लेकर रहने लगे थे। माया के परिवारवालों को उसकी हत्या की जानकारी मंगलवार की सुबह मिली। माया के पिता ने मीडिया को बताया कि सोमवार की दोपहर बेटी से उनकी बात हुई थी।