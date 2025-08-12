लव मैरिज के 10 वें दिन ही पत्नी का कातिल बन गया सिपाही, चाकू से ताबड़तोड़ वार कर फाड़ दिया पेट
मौके पर पहुंची पुलिस को भी कुछ देर तक दरवाजा खुलवाने की कोशिश करनी पड़ी। दरवाजा नहीं खुला तो पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो गई। अंदर बेड के पीछे सिपाही की पत्नी खून से लथपथ पड़ी थी। उसकी सांसें थम चुकी थीं। वहीं सिपाही चाकू लेकर बेड पर बैठा था।
दिल दहला देने वाली यह घटना बस्ती के कोतवाली क्षेत्र के भूअर निरंजनपुर मोहल्ले में हुई है। सिपाही की तैनाती बस्ती में ही है। उसका नाम गामा निषाद और उम्र करीब 30 वर्ष है। वह गोरखपुर का रहने वाला है। वर्तमान में उसकी तैनाती डीसीआरबी में थी। उसके हाथों मारी गई उसकी पत्नी का नाम माया गौड़ था और वह न्यायालय में प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम करती थी। डीसीआरबी में आने-जाने के दौरान उसकी गामा निषाद से दोस्ती हो गई थी।
दोनों की पहचान करीब तीन साल पुरानी थी। माया गौड़ बस्ती के ही पकड़ीचंदा गांव की रहने वाली थी। उसकी उम्र करीब 25 साल थी। परिवार से जुड़े लोगों ने बताया कि गामा और माया पिछले करीब ढाई साल से बस्ती में लिव-इन में रह रहे थे। 10 दिन पहले ही दोनों ने मंदिर में शादी की थी। इस शादी का संभवत:कोर्ट में पंजीकरण भी कराया था।
शादी के बाद दोनों ने घर बदल दिया था। वे बस्ती कोतवाली क्षेत्र के भूअर निरंजनपुर मोहल्ले में किराए पर कमरा लेकर रहने लगे थे। माया के परिवारवालों को उसकी हत्या की जानकारी मंगलवार की सुबह मिली। माया के पिता ने मीडिया को बताया कि सोमवार की दोपहर बेटी से उनकी बात हुई थी।
सब्जी काटने वाले चाकू से की हत्या
सिपाही ने अपनी पत्नी की हत्या सब्जी काटने वाले चाकू से की है। उसने पत्नी के पेट में कई वार किए। बताया जा रहा है कि ताबड़तोड़ वार कर उसने पत्नी का पेट फाड़ डाला था। पुलिसकर्मी द्वारा करीब आधी रात को की गई इस वारदात की सूचना मिलते ही एसपी अभिनंदन फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने भी मौके से सबूत जुटाए हैं। एसपी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी सिपाही को हिरासत में लेने के बाद मारी गई माया के परिवारीजनों को घटना के बारे में जानकारी दी। पुलिस मामले की गहनता से छानबीन कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर गामा ने लव मैरिज के 10 वें दिन ही अपनी पत्नी की जान क्यों ले ली? वो भी इतनी बेरहमी से।