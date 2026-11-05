यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा से बात नहीं बनी तो..., अब चिराग पासवान ने धमकाया

यूपी विधानसभा चुनाव में बिहार की पार्टियों का इंटरेस्ट इतना बढ़ गया है कि अब भाजपा को सहयोगियों से ही धमकी मिलने लगी है। लोजपा (रामविलास) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि सीटों पर भाजपा से बातचीत चल रही है। बातचीत फेल होने पर सभी सीटों पर लड़ने की धमकी भी दी।

वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के साथ ही एनडीए में भी सीटों का बंटवारा चुनौती वाला बनता जा रहा है। एक तरह यूपी में भाजपा की सहयोगी सुभासपा ने बिहार की किसी पार्टी को एनडीए में शामिल नहीं करने की चेतावनी दी है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री और लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने गुरुवार को कहा कि सीटों पर भाजपा से बातचीत चल रही है। यह भी धमकी दी कि अगर सीटों पर बात नहीं बन पाई तो सभी 403 सीटों पर पार्टी प्रत्याशी उतारेगी। यानी भाजपा के ही खिलाफ उसकी सहयोगी पार्टी लड़ती दिखाई देगी। इस दौरान लोजपा की तरफ से सुभासपा को भी चेतावनी दी गई। पार्टी के यूपी प्रभारी अरुण भारती ने यहां तक कहा कि आप राजा नहीं राजभर हैं।

चिराग पासवान गुरुवार को वाराणसी में पार्टी की ओर से आयोजित नव संकल्प महासभा में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा सामाजिक न्याय की सिर्फ बात करती हैं। हकीकत में सामाजिक न्याय की लड़ाई पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. रामविलास पासवान ने लड़ी। उन्होंने बिहार में समाज के कमजोर तबके को आर्थिक-सामाजिक रूप से सशक्त करने के लिए जिंदगी भर प्रयास किया। उनकी सोच थी कि उत्तर प्रदेश में भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जाए। अब मेरी जिम्मेदारी है कि उनके सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने में अपना योगदान दूं। हम प्रयास करेंगे कि यूपी के बेटे को यहीं पर रोजगार मिले ताकि उसे बाहर न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि युवाओं की समस्या हल करने, उनके सुझाव लेने और उत्थान के लिए बिहार की तर्ज पर यूपी में और राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन की जरूरत है।

आप राजा नहीं हैं, खाली राजभर हैं… वहीं, जमुई से सांसद और पार्टी के यूपी प्रभारी अरुण भारती ने बिना नाम लिए सुभासपा प्रमुख ओपी राजभर के बेटे और पार्टी के महासचिव अरविंद राजभर पर निशाना साधते हुए कहा कि आप राजा नहीं हैं, खाली राजभर हैं। अरुण भारती ने कहा कि उनका कहना है कि बिहार की पार्टियों को यहां नहीं आने देंगे। देश में लोकतंत्र है। बाबा साहेब आंबेडकर का दिया संविधान है। बाबा साहेब ने जो ताकत दी है, उसे हम यूपी में दिखा देंगे। हम अंतिम बार कहना चाहते हैं कि जो हेलीकॉप्टर बिहार से उड़ा है, वह यूपी में भी उड़ता ही जाएगा। कहा कि यूपी में जहां भी कमजोरों-दलितों के साथ अन्याय और अत्याचार हुआ, वहां हम गए। पीड़ितों को न्याय दिलाया।