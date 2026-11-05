यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा से बात नहीं बनी तो..., अब चिराग पासवान ने धमकाया
यूपी विधानसभा चुनाव में बिहार की पार्टियों का इंटरेस्ट इतना बढ़ गया है कि अब भाजपा को सहयोगियों से ही धमकी मिलने लगी है। लोजपा (रामविलास) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि सीटों पर भाजपा से बातचीत चल रही है। बातचीत फेल होने पर सभी सीटों पर लड़ने की धमकी भी दी।
वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के साथ ही एनडीए में भी सीटों का बंटवारा चुनौती वाला बनता जा रहा है। एक तरह यूपी में भाजपा की सहयोगी सुभासपा ने बिहार की किसी पार्टी को एनडीए में शामिल नहीं करने की चेतावनी दी है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री और लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने गुरुवार को कहा कि सीटों पर भाजपा से बातचीत चल रही है। यह भी धमकी दी कि अगर सीटों पर बात नहीं बन पाई तो सभी 403 सीटों पर पार्टी प्रत्याशी उतारेगी। यानी भाजपा के ही खिलाफ उसकी सहयोगी पार्टी लड़ती दिखाई देगी। इस दौरान लोजपा की तरफ से सुभासपा को भी चेतावनी दी गई। पार्टी के यूपी प्रभारी अरुण भारती ने यहां तक कहा कि आप राजा नहीं राजभर हैं।
चिराग पासवान गुरुवार को वाराणसी में पार्टी की ओर से आयोजित नव संकल्प महासभा में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा सामाजिक न्याय की सिर्फ बात करती हैं। हकीकत में सामाजिक न्याय की लड़ाई पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. रामविलास पासवान ने लड़ी। उन्होंने बिहार में समाज के कमजोर तबके को आर्थिक-सामाजिक रूप से सशक्त करने के लिए जिंदगी भर प्रयास किया। उनकी सोच थी कि उत्तर प्रदेश में भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जाए। अब मेरी जिम्मेदारी है कि उनके सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने में अपना योगदान दूं। हम प्रयास करेंगे कि यूपी के बेटे को यहीं पर रोजगार मिले ताकि उसे बाहर न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि युवाओं की समस्या हल करने, उनके सुझाव लेने और उत्थान के लिए बिहार की तर्ज पर यूपी में और राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन की जरूरत है।
आप राजा नहीं हैं, खाली राजभर हैं…
वहीं, जमुई से सांसद और पार्टी के यूपी प्रभारी अरुण भारती ने बिना नाम लिए सुभासपा प्रमुख ओपी राजभर के बेटे और पार्टी के महासचिव अरविंद राजभर पर निशाना साधते हुए कहा कि आप राजा नहीं हैं, खाली राजभर हैं। अरुण भारती ने कहा कि उनका कहना है कि बिहार की पार्टियों को यहां नहीं आने देंगे। देश में लोकतंत्र है। बाबा साहेब आंबेडकर का दिया संविधान है। बाबा साहेब ने जो ताकत दी है, उसे हम यूपी में दिखा देंगे। हम अंतिम बार कहना चाहते हैं कि जो हेलीकॉप्टर बिहार से उड़ा है, वह यूपी में भी उड़ता ही जाएगा। कहा कि यूपी में जहां भी कमजोरों-दलितों के साथ अन्याय और अत्याचार हुआ, वहां हम गए। पीड़ितों को न्याय दिलाया।
गूंजे धरती आसमान, पंडित, पासी, पासवान…
लोजपा प्रमुख ने कहा कि हमारा नारा है ‘गूंजे धरती आसमान, रामविलास पासवान, गूंजे धरती आसमान, भाई चिराग पासवान, गूंजे धरती आसमान, पंडित, पासी, पासवान...’ यानी समाज का अगड़ा, पिछड़ा और दलित वर्ग का जो भी गरीब है। उसके उत्थान का पार्टी पूरा प्रयास करेगी। हम भारत रत्न बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाले और उसे मूर्त रूप देने वाले लोग हैं। कांग्रेस-सपा जैसी पार्टियां सिर्फ बाबासाहेब के नाम पर राजनीति करती हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।