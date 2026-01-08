Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAfter T20 World Cup cricketer Rinku Singh and MP Priya Saroj will get married
क्रिकेटर रिंकू और सांसद प्रिया सरोज कब लेंगे सात फेरे? शादी को लेकर आया बड़ा अपडेट

क्रिकेटर रिंकू और सांसद प्रिया सरोज कब लेंगे सात फेरे? शादी को लेकर आया बड़ा अपडेट

संक्षेप:

भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और मछली शहर सपा सांसद प्रिया सरोज की शादी की अटकलें अब साफ हो गई है। दोनों अब जल्द ही शादी करने जा रहे हैं।

Jan 08, 2026 08:01 pm ISTDinesh Rathour अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता
share Share
Follow Us on

भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और मछली शहर सपा सांसद प्रिया सरोज की शादी की अटकलें अब साफ हो गई है। मार्च माह में टी-20 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद दोनों शादी के बंधन में बंधेंगे। इसका खुलासा रिंकू सिंह के परिवार ने किया है। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और मछली शहर सपा सांसद प्रिया सरोज की सगाई आठ जून 2025 में लखनऊ के एक होटल में धूमधाम से हुई थी। जिसके बाद दोनों की शादी की अटकलें नवंबर और दिसबंर में माह लगाई जा रही थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कभी संसद सत्र तो कभी रिंकू सिंह के क्रिकेट शिड्यूल को लेकर लोगों का इंतजार बढ़ने लगा। अब परिवार का दावा है कि दोनों टी-20 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद दोनों शादी के बंधन में बंधेंगे। बता दें कि टी-20 वर्ल्ड कप फरवरी माह में शुरू होकर मार्च प्रथम सप्ताह में खत्म हो रहा है। ऐसे में अप्रैल माह में शादी होने की बाद परिवार वाले कर रहे हैं।

जर्सी नंबर पर होगी अपनी क्रिकेट एकेडमी

रिंकू सिंह के बड़े भाई सोनू लेफ्टी ने बताया कि शादी तो टी- 20 वर्ल्ड कप के बाद ही होगी। वहीं अलीगढ़ में नई क्रिकेट एकेडमी खोलने का प्रयास किया जा रहा है। जो रिंकू सिंह की भारतीय जर्सी नंबर 35 के नाम पर होगी। एकेडमी बनाने की प्रक्रिया जारी है।

रिंकू और प्रिया की सगाई में पहुंचीं थीं कई हस्तियां

भारतीय क्रिक्रेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की रिंग सेरेमनी जून में लखऊ के सेंट्रल हाल में हुई थी। सगाई कार्यक्रम में दोनों को आशीर्वाद देने के लिए कई बड़ी हस्तियां भी पहुंची थीं। दोनों ही परिवार के अलावा इस शादी में अखिलेश यादव, जया बच्चन समेत कई दिग्गज शामिल हुए थे। सगाई के लिए लखनऊ के होटल में 15 कमरे बुक थे। इसमें 5 कमरे रिंकू सिंह के परिवार व दोस्तों के लिए थे। रिंग सेरेमनी में 300 खास मेहमानों को न्योता था। इस दौरान सिक्योरिटी के भी खास इंतजाम थे।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Rinku Singh Cricket News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |