After suspension of nine action taken against 154 policemen in Banda-Chitrakoot, and new police station deployments
नौ के निलंबन के बाद बांदा-चित्रकूट में 154 पुलिसकर्मियों पर एक्शन, थानों में नई तैनाती

संक्षेप: डीजीपी राजीव कृष्ण की सख्ती के बाद यूपी के बांदा और चित्रकूट में अवैध वसूली में लगे थानेदारों और पुलिस वालों को एक दिन पहले निलंबित कर दिया गया था। दोनों जिलों के कुल नौ पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। अब 154 पुलिसकर्मियों पर एक्शन हुआ है। थानों में नई तैनाती कर दी गई है।

Thu, 23 Oct 2025 10:32 PMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
गिट्टी और मौरंग लदे ओवरलोड वाहनों से वसूली में डीजीपी राजीव कृष्ण की सख्ती पर बांदा-चित्रकूट के चार थानेदारों समेत नौ पुलिसकर्मियों के निलंबन के बाद दोनों जिलों के एसपी ने बड़े पैमाने पर फेरबदल किए हैं। बांदा के एसपी पलाश बंसल ने गुरुवार को बदौसा थाने का पूरा स्टाफ बदलने के साथ ही जिले के 149 पुलिसकर्मियों को इधर से उधर कर दिया। वहीं चित्रकूट में सस्पेंड किए गए तीन थानेदारों की जगह नई तैनाती दी गई और दो अन्य थानों को नया थानेदार मिल गया है।

बांदा के बदौसा थाना क्षेत्र का तीन दिन पूर्व वसूली का वीडियो वायरल हुआ था। एसपी पलाश बंसल ने सहायक पुलिस अधीक्षक मेविस टक से जांच कराई। जांच में मामला सही पाए जाने के बाद बुधवार को बदौसा थानाध्यक्ष कुलदीप कुमार तिवारी व आरक्षी अनुराग यादव को निलंबित कर दिया था।

गुरुवार को उन्होंने बदौसा थाने में तैनात हेड कांस्टेबल सर्वेश कुमार को कमासिन, रामशरण को कोतवाली देहात, कांस्टेबल सुधांशु सिंह व कौशलेंद्र सिंह को कोतवाली नगर, शेर सिंह को बिसंडा, दिनेश यादव को मटौंध, राहुल वर्मा को जसपुरा, प्रदीप कुमार को चिल्ला, सुमंत सिंह को तिंदवारी, विनय कुमार अहिरवार को गिरवां, अभिषेक वर्मा को बबेरू व मनीष कुमार वर्मा को कोतवाली देहात भेजा है। वहीं बबेरू के कांस्टेबल राघवेंद्र यादव, विकास, बिसंडा से राहुल कुमार, संजय जाटव, रिंकू सिंह निराला, आशुतोष कुमार, आशीष कुमार, पवन कुमार, कोतवाली नगर से धीरेंद्र अहिरवार, प्रताप सिंह को बदौसा थाने में तैनाती दी गई है।

इसके अलावा नगर कोतवाली, देहात कोतवाली सहित अन्य थानों के आरिक्षयों को भी इधर से उधर किया गया है। एसपी पलाश बंसल ने बताया कि जिन्होंने दो से ढाई साल का समय पूरा कर लिया है, उनका स्थानांतरण किया गया है।

उपेंद्र प्रताप बने भरतकूप के नए थानाध्यक्ष

वहीं चित्रकूट के एसपी अरुण कुमार सिंह ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए बुधवार को प्रभारी निरीक्षक भरतकूप मनोज कुमार, पहाड़ी थानाध्यक्ष अनुपमा तिवारी, राजापुर थानाध्यक्ष पंकज तिवारी समेत एक एसआई व तीन सिपाहियों को निलंबित किया था। गुरुवार देर शाम इनकी जगह नई तैनाती की गई है।

प्रभारी निरीक्षक कर्वी उपेन्द्र प्रताप सिंह को भरतकूप, पीआरओ प्रवीण कुमार सिंह पहाड़ी व कर्वी कोतवाली में अपराध निरीक्षक रहे लाखन सिंह को राजापुर का थानाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा प्रभारी निरीक्षक मारकुंडी श्याम प्रताप पटेल को कर्वी कोतवाली एवं सोशल मीडिया सेल निरीक्षक निशिकांत राय को मारकुंडी थाने की जिम्मेदारी दी गई है।