चीखने पर मुंह में भर दिया था कपड़ा, रेप के बाद बच्ची की हत्या कर आठ घंटे शव के साथ बैठा रहा सनी

कानपुर जिले के बिधनू के एक गांव में 11 साल की बच्ची संग हैवानियत कर शव दफनाने वाले मुख्य आरोपी सनी बेडिया ने सनसनीखेज खुलासा किया है। मुठभेड़ में पकड़े गए सनी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने बच्ची को टॉफी व बिस्किट का लालच देकर खंडहर बुलाया और वहीं रेप के बाद हत्या कर दी।

Kanpur News: कानपुर जिले के बिधनू के एक गांव में 11 साल की बच्ची संग हैवानियत कर शव दफनाने वाले मुख्य आरोपी सनी बेडिया ने सनसनीखेज खुलासा किया है। मुठभेड़ में पकड़े गए सनी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने सोमवार शाम करीब छह बजे बच्ची को टॉफी व बिस्किट का लालच देकर खंडहर बुलाया। यहां शराब के नशे में उसके साथ दुष्कर्म किया और पकड़े जाने के डर से गला दबाकर हत्या कर दी।

इसके बाद वह रात और गांव में सन्नाटा होने के इंतजार में शव के पास ही बैठा रहा। इस दौरान एकबार उसने गांव पहुंचकर भी माहौल देखा। तब बच्ची के परिवार वाले उसकी खोजबीन में जुटे थे। करीब आठ घंटे बाद रात दो बजे शव खेत में ले जाकर दफना दिया। सनी ने यह भी कहा कि इस वारदात में वह अकेला ही था। शव दफनाने के बाद उसने घर जाकर भाइयों और पिता को जानकारी दी थी। बता दें मामले में पुलिस सनी के भाइयों कमल और आशीष पर रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज चुकी है।

बकरी चराने निकली थी मासूम बिधनू के एक गांव में रहने वाली 11 वर्षीय किशोरी सोमवार शाम को बकरी चराने निकली थी। काफी देर तक घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। मंगलवार सुबह बच्ची का शव खेत में दफन मिला था। परिवार के लोगों ने सनी और उसके परिवार वालों पर दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव दफनाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर भाइयों कमल और आशीष को गिरफ्तार कर लिया था लेकिन सनी फरार हो गया था। बुधवार रात को उसे भी पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। पुलिस की पूछताछ में उसने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी।

बहाने से बच्ची को बुलाया था खंडकर पुलिस के मुताबिक आरोपी सनी ने बताया कि उसने बहाने से किशोरी को खंडहर बुलाया और शराब के नशे में हैवानियत की। वह चीखने लगी तो मुंह में कपड़ा भर दिया था। बच्ची ने भागने की कोशिश की, तो उसे घसीटते हुए ले गया था। इस वजह से बच्ची के पीठ पर चोट के निशान भी मिले थे। आरोपी ने बताया कि जब उसका नशा कम हुआ तो उसे पकड़े जाने का डर सताने लगा तो गला दबाकर हत्या कर दी। देर रात दो बजे खंडहर से करीब 150 से 200 मीटर की दूरी पर एक खेत में पहले चार फीट गहरा गड्ढा खोदा, फिर शव को बोरी में भरकर दफना दिया। हालांकि, उसने अपने दोनों भाई कमल व आशीष के इस घटनाक्रम में न शामिल होने की बात कही।

शव दफनाने के बाद भाइयों को बताई घटना सनी के मुताबिक बच्ची का शव दफनाने के बाद वह अपने घर पहुंचा, जहां उसने अपने पिता गणेश भाई कमल व आशीष को पूरी बात बताई। यह सुनते ही परिवार के लोग सन्न रह गए। पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में हत्यारोपित सनी के अकेले वारदात को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। भाइयों व पिता की संलिप्तता को की जांच की जा रही है। हालांकि इन्हें सनी के कृत्य की जानकारी थी।