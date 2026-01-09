यूपी में SIR के बाद 50 से ज्यादा सीटों पर मुकाबला होगा दिलचस्प, बदलेगा सियासी गणित

संक्षेप: उत्तर प्रदेश के एसआईआर के बाद 2.89 करोड़ वोटर बाहर हो गए हैं। ऐसे में अब ऐसी 53 से अधिक सीटें जहां पर हार-जीत का अंतर 5000 से कम है, वहां सियासी समीकरण बदलना तय माना जा रहा है।

यूपी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया में 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कट गए हैं। ऐसे में अब ऐसी 53 से अधिक सीटें जहां पर हार-जीत का अंतर 5000 से कम है, वहां सियासी समीकरण बदलना तय माना जा रहा है। अपने पाले में सीटें खींचने को अब राजनीतिक दलों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी।

यूपी के वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में 53 ऐसी सीटें थीं, जहां पर हार-जीत का अंतर 5000 से कम था। कांटें की टक्कर वाली इन सीटों में से 32 भाजपा व 21 सपा के खाते में आईं थीं। उदाहरण के तौर पर बाराबंकी की रामनगर विधानसभा सीट पर सपा के फरीद महफूज किदवई ने भाजपा के शरद कुमार अवस्थी को 261 वोटों से हराया था। अब एसआईआर की प्रक्रिया के बाद इस विधानसभा सीट पर 54435 वोट कट गए हैं। अगर आगे अब इस सीट पर फॉर्म-6 भरकर नए मतदाता इससे ज्यादा न बढ़े या फिर दावे और आपत्तियों के बाद अंतिम मतदाता सूची में अगर इतने वोट कटेंगे तो फिर यहां पर पूरा सियासी समीकरण बदल सकता है।

देखने की बात यह होगी कि आखिर किस पार्टी के समर्थक वोट इसमें घटें हैं। ऐसे ही इस जिले की कुर्सी विधानसभा सीट पर भाजपा के साकेन्द्र वर्मा ने सपा के राजेश वर्मा को 217 वोट से हरा दिया था। अब एसआईआर की प्रक्रिया में यहां पर भी 52766 वोट कट गए हैं। नए मतदाता बनाने व दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद भी अगर इतने वोट कटेंगे तो यहां पर भी हार जीत का समीकरण बदल सकता है।

ऐसे ही बिजनौर की धामपुर विधानसभा सीट भाजपा के अशोक राणा ने सपा के नईमुल हसन से 203 मतों के अंतर से जीती थी। अब इस विधानसभा सीट पर भी 47513 मतदाताओं के नाम एसआईआर की प्रक्रिया में कट गए हैं। अगर यहां नए मतदाता जोड़ने और दावे व आपत्तियों की प्रक्रिया के बाद अंतिम मतदाता सूची में ही इतने वोट कटे तो यहां पर भी जीत-हार का सियासी गुणा-भाग बदल जाएगा। फिलहाल ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद सभी राजनीतिक दलों की ओर से बूथवार मतदाता सूची निकालकर अपने-अपने समर्थकों के वोट जुड़वाने की मशक्कत की जा रही है।

हार-जीत के कम अंतर वाली टॉप 10 सीटों पर कटे मतदाता जिला ----सीट का नाम---- जीते प्रत्याशी--- ----जीत का अंतर -------वोट कटे बाराबंकी ----कुर्सी ----साकेंद्र वर्मा (बीजेपी) ------217---- -------52766

बाराबंकी---- रामनगर---- फरीद महफूज (सपा)---- 261 -------54435

बिजनौर---- धामपुर---- अशोक राणा (बीजेपी) ----203 ---------47513

सहारनपुर ----नुकड़ ----मुकेश चौधरी (बीजेपी)---- 315-------- 44570

शाहजहांपुर---- कटरा वीर ----विक्रम सिंह (बीजेपी) ----357---- 70792

मेरठ---- सिवालखास---- गुलाम मोहम्मद (आरएलडी-सपा) 918 --50975

मुरादाबाद---- मुरादाबाद नगर ----रितेश कुमार गुप्ता (बीजेपी) 782-- 112338

मुरादाबाद---- बिलारी ----मोहम्मद फहीम (सपा)---- 333---- ------49564

संभल---- चंदौसी---- गुलाब देवी (बीजेपी)---- 472------------ -----99197