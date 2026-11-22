बेबी खान हिना ने कुरआन की सूरह अल-बकरह की आयत 229 का हवाला देते हुए बताया कि मुस्लिम महिलाओं को भी निकाह खत्म करने का अधिकार दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता नाइश हसन ने बताया कि पिछले आठ वर्षों में सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से लखनऊ की तीन और कश्मीर की एक महिला का खुला कराया गया।

लखनऊ, कार्यालय संवाददाता। मुस्लिम महिला के निकाह खत्म करने के अधिकार के तहत बेबी खान हिना ने अपने पति वस्सन खान को ‘खुला’ देने की घोषणा कर दी। हिना के अनुसार वह बेहद प्रताड़ित थीं। शादी को सात साल हो गए। उनमें से छह साल यातना के गुजरे हैं।

उन्होंने बताया कि उनका निकाह सात अप्रैल 2019 को हुआ था। वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों के चलते उन्होंने अपनी इच्छा से निकाह खत्म करने का फैसला लिया है। इसके लिए 20 नवंबर को पति को रजिस्टर्ड पोस्ट से खुलानामा भेजा है। बेबी खान हिना ने कुरआन की सूरह अल-बकरह की आयत 229 का हवाला देते हुए बताया कि मुस्लिम महिलाओं को भी निकाह खत्म करने का अधिकार दिया गया है। हिना की सहयोगी सामाजिक कार्यकर्ता नाइश हसन ने बताया कि बेबी खान हिना ने सुलह के प्रयास भी किए थे। इसके लिए चार जुलाई और सात अगस्त 2026 को पति को रजिस्टर्ड डाक से पत्र भेजकर मध्यस्थता के लिए बुलाया था। उनका आरोप है कि दोनों नोटिस मिलने के बावजूद पति सुलह के लिए उपस्थित नहीं हुए।

उन्होंने पति पर पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठाने का भी आरोप लगाया। नाइश हसन ने केरल और तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि मुस्लिम महिला को खुला लेने के लिए पति की सहमति जरूरी नहीं है। हालांकि, पति की सहमति के बिना एकतरफा खुला की कानूनी वैधता का प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में भी विचार के लिए पहुंच चुका है।

एक शिक्षिका और एक आईटी प्रोफेशनल का भी कराया जा चुका है खुला सामाजिक कार्यकर्ता नाइश हसन ने बताया कि पिछले आठ वर्षों में सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से लखनऊ की तीन और कश्मीर की एक महिला का खुला कराया गया। लखनऊ की तीसरी महिला बेबी खान हिना हैं, जिन्होंने एक दिन पहले ही अपने पति को रजिस्टर्ड पोस्ट से खुलानामा भेजकर खुला लेने की घोषणा की है।

कश्मीर की लड़की का डिजिटल खुला कराया नाइश हसन ने बताया कि मजबूर लड़कियों का हम साथ देते हैं। ऐसे ही कश्मीर की एक लड़की का हमसे राब्ता हुआ। वह बहुत परेशान हो चुकी थी। स्थानीय पुलिस से उसकी मदद करवाई और डिजिटल रूप से उसके साथ जुड़कर उसका खुलाकरवाया। आज कश्मीरी लड़की भी खुश है।