Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsafter rohini acharya s allegations tejashwi s close aide rameez s troubles increased in up know how
रोहिणी आचार्य के आरोपों के बाद तेजस्वी के करीबी रमीज की यूपी में बढ़ी मुश्किलें, जानें कैसे?

रोहिणी आचार्य के आरोपों के बाद तेजस्वी के करीबी रमीज की यूपी में बढ़ी मुश्किलें, जानें कैसे?

संक्षेप: रोहिणी आचार्य का बयान आने के बाद से ही उत्तर प्रदेश में भी रमीज की असलियत खंगाली जा रही है। कौशाम्बी में अचानक रमीज खान की क्रिमिनल हिस्ट्री खंगाली गई है। डीजीपी कार्यालय ने रविवार की रात इसका ब्यौरा तलब किया। कौशाम्बी के कोखराज थाना में रमीज के खिलाफ केस दर्ज है।

Tue, 18 Nov 2025 12:22 PMAjay Singh संवाददाता, कौशांबी (मंझनपुर)
share Share
Follow Us on

बिहार चुनाव-2025 के परिणामों में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की करारी हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के परिवार का विवाद के साथ बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद रमीज खान का नाम अचानक सुर्खियों में आ गया। रमीज अब तक लाइम लाइट में नहीं थे लेकिन लालू यादव को अपनी किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने रमीज खान पर गंभीर आरोप लगाए तो बिहार से यूपी तक उनकी चर्चा होने लगी। रोहिणी आचार्य का बयान आने के बाद से ही यूपी में भी रमीज की असलियत खंगाली जा रही है। कौशाम्बी में अचानक रमीज खान की क्रिमिनल हिस्ट्री खंगाली गई है। डीजीपी कार्यालय ने रविवार की रात इसका ब्यौरा तलब किया। कौशाम्बी के कोखराज थाना में रमीज के खिलाफ केस दर्ज है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के करीबी रमीज खान पुत्र नियामत खान निवासी भंगहा कला, शीतलपुर, जिला बलरामपुर की रविवार की रात अचानक जिले में क्रिमिनल हिस्ट्री खंगाली जाने लगी। डीजीपी कार्यालय ने रमीज खान के बारे में रिपोर्ट मांगी थी। रमीज खान के खिलाफ कोखराज थाना में दो केस दर्ज है। पहला केस हत्या का है। रमीज खान ने प्रतापगढ़ के जेठवारा के प्रापर्टी डीलर शकील की 25 लाख रुपये के लेनदेन में हत्या कर रोही बाईपास के समीप सड़क किनारे लाश फेंकी थी। फरारी के दौरान भी पुलिस ने एक और केस दर्ज किया था। इसके बाद आरोपी को पुलिस ने वर्ष 2023 में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। रमीज पर आरोप है कि बिहार चुनाव के दौरान उसने आरजेडी के नेताओं के साथ मिलकर सनातन धर्म के खिलाफ दुष्प्रचार किया था। इसके अलावा कई राजनेताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी भी की थी। अब चुनाव खत्म होने के बाद यूपी सरकार ने शिकंजा कसते हुए रमीज खान की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है। रविवार की देर रात ही डीजीपी कार्यालय को कौशाम्बी में दर्ज मुकदमों की सूचना भेज दी गई थी।

लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी लगाए हैं आरोप

तेजस्वी यादव के करीबी बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर का दामाद रमीज खान चुनाव खत्म होने के बाद से चर्चित नाम हो गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मतगणना परिणाम आने के बाद आरजेडी के अगुवा लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने रमीज खान के ही खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। रोहिणी आचार्य का बयान आने के बाद से ही रमीज की असलियत खंगाली जा रही है।

युवाओं की टोली ले गया था रमीज खान

कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव में भाजपा और सनातन धर्म के खिलाफ हेट कैम्पेनिंग चलाने के लिए रमीज खान ने ही पूरी रणनीति बनाई थी। आरोप है कि वह इसके लिए पश्चिमी यूपी के युवाओं की एक बड़ी टोली लेकर बिहार गया था। बिहार चुनाव का परिणाम आने के बाद आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ तो उसकी चर्चा एक ‘खलनायक’ के तौर पर होने लगी।

क्या बोली पुलिस

एएसपी राजेश कुमार ने कहा कि बिहार में सनातन धर्म के खिलाफ हेट कैम्पेनिंग चलाने के आरोपी रमीज खान के खिलाफ डीजीपी आफिस ने रिपोर्ट मांगी थी। कोखराज थाना में उसको खिलाफ दो केस दर्ज हैं, इसकी रिपोर्ट डीजीपी कार्यालय को भेज दी गई है।

ये भी पढ़ें:कौन है रमीज; जेडीयू ने लालू यादव से पूछा- तेजस्वी को राजनीति सीखा रहा था हिस्ट्र
ये भी पढ़ें:चिंता ना करें..., घर में मची कलह पर लालू प्रसाद यादव ने तोड़ी चुप्पी
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
Tejaswi Yadav Rohini Acharya Bihar Vidhan Sabha अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |