मोहब्बत में आई दरार तो प्रेमी ने विवाहिता की कर दी हत्या, पड़ोसी समेत 10 लोगों पर केस

संक्षेप: अमरोहा में हुई महिला की हत्या मामले में खुलासा हो गया है। विवाहिता की दिनदहाड़े हुई हत्या की वजह पिछले चार महीनों से प्रेम संबंधों में आई दरार बताई जा रही है। गुस्से में आकर पड़ोसी युवक ने वारदात को अंजाम दिया।

यूपी के अमरोहा में हुई महिला की हत्या मामले में खुलासा हो गया है। विवाहिता की दिनदहाड़े हुई हत्या की वजह पिछले चार महीनों से प्रेम संबंधों में आई दरार बताई जा रही है। गुस्से में आकर पड़ोसी युवक ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मृतका के पति की तहरीर पर राशन डीलर और उसके परिजनों समेत 10 लोगों को मामले में नामजद किया है। मुख्य आरोपी धीरज और उसके भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। घटना के बाद से गांव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। सुरक्षा के लिहाज से दूसरे दिन भी गांव में पुलिस और पीएसी तैनात रही।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

गांव निवासी दलित समाज के मजदूर नरेंद्र सिंह की पत्नी रूबी की पड़ोसी राशन डीलर बृजपाल के बेटे धीरज ने चाकू से गोदकर सरेराह हत्या कर दी थी। मामला दो अलग-अलग जातियों से जुड़ा होने के कारण गांव में तनाव फैल गया। गुस्साई भीड़ ने हत्यारोपी के घर और घेर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। हालात बेकाबू होते देख मौके पर छह थानों की पुलिस फोर्स और पीएसी को बुलाना पड़ा। एसपी अमित कुमार आनंद और एएसपी अखिलेश भदौरिया समेत अन्य पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन भीड़ को समझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

जनप्रतिनिधि और सामाजिक व राजनीतिक संगठनों के लोग भी ग्रामीणों को शांत कराने पहुंचे, मगर गुस्साए लोगों के आगे उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ा। उधर, हत्या के बाद घटनास्थल से भागा धीरज अपने घर पहुंचकर कमरे में बंद हो गया था। खून का बदला खून की मांग को लेकर मचे शोर और तनावपूर्ण हालात के बीच पुलिस अधिकारियों ने नाटकीय ढंग से उसे वर्दी पहनाकर कड़ी सुरक्षा में गांव से बाहर निकाला। गांव में करीब छह घंटे तक चले बवाल के बाद देर शाम करीब साढ़े छह बजे पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज सकी।