मोहब्बत में आई दरार तो प्रेमी ने विवाहिता की कर दी हत्या, पड़ोसी समेत 10 लोगों पर केस

मोहब्बत में आई दरार तो प्रेमी ने विवाहिता की कर दी हत्या, पड़ोसी समेत 10 लोगों पर केस

संक्षेप:

अमरोहा में हुई महिला की हत्या मामले में खुलासा हो गया है। विवाहिता की दिनदहाड़े हुई हत्या की वजह पिछले चार महीनों से प्रेम संबंधों में आई दरार बताई जा रही है। गुस्से में आकर पड़ोसी युवक ने वारदात को अंजाम दिया।

Feb 05, 2026 09:34 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, अमरोहा
यूपी के अमरोहा में हुई महिला की हत्या मामले में खुलासा हो गया है। विवाहिता की दिनदहाड़े हुई हत्या की वजह पिछले चार महीनों से प्रेम संबंधों में आई दरार बताई जा रही है। गुस्से में आकर पड़ोसी युवक ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मृतका के पति की तहरीर पर राशन डीलर और उसके परिजनों समेत 10 लोगों को मामले में नामजद किया है। मुख्य आरोपी धीरज और उसके भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। घटना के बाद से गांव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। सुरक्षा के लिहाज से दूसरे दिन भी गांव में पुलिस और पीएसी तैनात रही।

गांव निवासी दलित समाज के मजदूर नरेंद्र सिंह की पत्नी रूबी की पड़ोसी राशन डीलर बृजपाल के बेटे धीरज ने चाकू से गोदकर सरेराह हत्या कर दी थी। मामला दो अलग-अलग जातियों से जुड़ा होने के कारण गांव में तनाव फैल गया। गुस्साई भीड़ ने हत्यारोपी के घर और घेर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। हालात बेकाबू होते देख मौके पर छह थानों की पुलिस फोर्स और पीएसी को बुलाना पड़ा। एसपी अमित कुमार आनंद और एएसपी अखिलेश भदौरिया समेत अन्य पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन भीड़ को समझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

जनप्रतिनिधि और सामाजिक व राजनीतिक संगठनों के लोग भी ग्रामीणों को शांत कराने पहुंचे, मगर गुस्साए लोगों के आगे उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ा। उधर, हत्या के बाद घटनास्थल से भागा धीरज अपने घर पहुंचकर कमरे में बंद हो गया था। खून का बदला खून की मांग को लेकर मचे शोर और तनावपूर्ण हालात के बीच पुलिस अधिकारियों ने नाटकीय ढंग से उसे वर्दी पहनाकर कड़ी सुरक्षा में गांव से बाहर निकाला। गांव में करीब छह घंटे तक चले बवाल के बाद देर शाम करीब साढ़े छह बजे पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज सकी।

गांव में भारी पुलिस बल तैनात

दोनों जातियों के लोगों के बीच बने तनाव को देखते हुए गुरुवार को भी गांव में पुलिस बल और पीएसी तैनात रही। एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि मृतका रूबी के पति नरेंद्र सिंह की तहरीर पर मुख्य आरोपी धीरज कुमार, उसके भाई नीरज, मां अनीता, पिता बृजपाल और परिचित मनिराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा पांच अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। मुख्य आरोपी धीरज और उसके भाई नीरज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया, हत्यारोपी धीरज और मृतका रूबी के बीच प्रेम संबंध थे। चार महीने से रूबी और धीरज की बातचीत बंद थी। इसी बात पर गुस्से में धीरज ने रूबी की हत्या की है। उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद हो गया है। मामले में पांच नामजद समेत दस आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मुख्य आरोपी व उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है।

