नहीं थम रहे KGMU में विवाद; धर्मांतरण के बाद अब रेजिडेंट डॉक्टर से बदसलूकी, प्रोफेसर सस्पेंड

संक्षेप: लखनऊ के केजीएमयू में बाल रोग विभाग के एडिशनल प्रोफेसर पर जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर से अभद्रता के आरोप लगे हैं। विशाखा कमेटी की शुरुआती जांच में आरोप सही पाए जाने पर आरोपी को निलंबित कर दिया गया। इससे पहले धर्मांतरण मामला भी सामने आ चुका है, जिससे संस्थान विवादों में है।

लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में एक बार फिर विवाद सामने आया है। धर्मांतरण मामले के बाद अब बाल रोग विभाग के एडिशनल प्रोफेसर पर जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर से अभद्रता और अनुचित व्यवहार के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़िता की शिकायत के बाद केजीएमयू प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 11 फरवरी को सात सदस्यीय विशाखा कमेटी का गठन किया। शुरुआती जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर आरोपी एडिशनल प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार बाल रोग विभाग में कार्यरत एक रेजिडेंट डॉक्टर ने एडिशनल प्रोफेसर पर अभद्र व्यवहार करने और मोबाइल फोन पर अनावश्यक व आपत्तिजनक संदेश भेजने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन से लिखित शिकायत की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद के निर्देश पर विशाखा कमेटी ने जांच शुरू की और पीड़िता के बयान दर्ज किए। साथ ही आरोपी प्रोफेसर से भी पूछताछ की गई।

जांच के शुरुआती चरण में कमेटी को पीड़िता के आरोप सही प्रतीत हुए, जिसके आधार पर प्रशासन ने आरोपी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें डीन मेडिसिन कार्यालय से संबद्ध किया गया है। केजीएमयू के प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया कि प्रशासन मामले की निष्पक्ष जांच कर रहा है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि इससे पहले भी केजीएमयू अवैध धर्मांतरण से जुड़े एक मामले को लेकर सुर्खियों में रहा है। इस मामले में मुख्य आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक को पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया था। आरोपी पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था और वह करीब 16 दिनों से फरार चल रहा था। पुलिस के मुताबिक वह कोर्ट में सरेंडर करने की तैयारी में था, लेकिन उससे पहले ही चौक पुलिस ने उसे पकड़ लिया।