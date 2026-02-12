Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAfter religious conversion at KGMU resident doctor misbehaved additional professor suspended lucknow
नहीं थम रहे KGMU में विवाद; धर्मांतरण के बाद अब रेजिडेंट डॉक्टर से बदसलूकी, प्रोफेसर सस्पेंड

नहीं थम रहे KGMU में विवाद; धर्मांतरण के बाद अब रेजिडेंट डॉक्टर से बदसलूकी, प्रोफेसर सस्पेंड

संक्षेप:

लखनऊ के केजीएमयू में बाल रोग विभाग के एडिशनल प्रोफेसर पर जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर से अभद्रता के आरोप लगे हैं। विशाखा कमेटी की शुरुआती जांच में आरोप सही पाए जाने पर आरोपी को निलंबित कर दिया गया। इससे पहले धर्मांतरण मामला भी सामने आ चुका है, जिससे संस्थान विवादों में है।

Feb 12, 2026 02:57 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में एक बार फिर विवाद सामने आया है। धर्मांतरण मामले के बाद अब बाल रोग विभाग के एडिशनल प्रोफेसर पर जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर से अभद्रता और अनुचित व्यवहार के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़िता की शिकायत के बाद केजीएमयू प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 11 फरवरी को सात सदस्यीय विशाखा कमेटी का गठन किया। शुरुआती जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर आरोपी एडिशनल प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार बाल रोग विभाग में कार्यरत एक रेजिडेंट डॉक्टर ने एडिशनल प्रोफेसर पर अभद्र व्यवहार करने और मोबाइल फोन पर अनावश्यक व आपत्तिजनक संदेश भेजने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन से लिखित शिकायत की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद के निर्देश पर विशाखा कमेटी ने जांच शुरू की और पीड़िता के बयान दर्ज किए। साथ ही आरोपी प्रोफेसर से भी पूछताछ की गई।

जांच के शुरुआती चरण में कमेटी को पीड़िता के आरोप सही प्रतीत हुए, जिसके आधार पर प्रशासन ने आरोपी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें डीन मेडिसिन कार्यालय से संबद्ध किया गया है। केजीएमयू के प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया कि प्रशासन मामले की निष्पक्ष जांच कर रहा है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:लखनऊ केजीएमयू में महिला डॉक्टर से फिर छेड़छाड़, शिकायत पर आरोपी डॉक्टर निलंबित
ये भी पढ़ें:1947 के बाद बनीं मजारें हटाई जाएंगी, केजीएमयू प्रशासन का 28 फरवरी तक अल्टीमेटम

गौरतलब है कि इससे पहले भी केजीएमयू अवैध धर्मांतरण से जुड़े एक मामले को लेकर सुर्खियों में रहा है। इस मामले में मुख्य आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक को पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया था। आरोपी पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था और वह करीब 16 दिनों से फरार चल रहा था। पुलिस के मुताबिक वह कोर्ट में सरेंडर करने की तैयारी में था, लेकिन उससे पहले ही चौक पुलिस ने उसे पकड़ लिया।

ये भी पढ़ें:KGMU धर्मांतरण: महिला डॉक्टर के निकाह का गवाह शारिक गिरफ्तार, पीलीभीत से दबोचा

जांच में आरोपी के माता-पिता की भी गिरफ्तारी की गई थी और उसके लखनऊ व पीलीभीत स्थित घरों की कुर्की की कार्रवाई भी हो चुकी है। केजीएमयू में लगातार सामने आ रहे विवादों ने संस्थान की छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल प्रशासन दोनों मामलों में जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News KGMU अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |
;;
;