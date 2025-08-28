After registry name will be automatically recorded in the Khatauni, preparations to link properties with Aadhaar in up रजिस्ट्री के बाद खतौनी में अपने आप दर्ज हो जाएगा नाम, संपत्तियों को आधार से लिंक करने की तैयारी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
रजिस्ट्री के बाद खतौनी में अपने आप दर्ज हो जाएगा नाम, संपत्तियों को आधार से लिंक करने की तैयारी

यूपी के लोगों के लिए राहत की खबर है। अब रजिस्ट्री के बाद खतौनी में नाम अपने आप दर्ज हो जाएगा। अब चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राजस्व परिषद संपत्तियों को आधार से लिंक कराने की तैयारी कर रहा है। 

Thu, 28 Aug 2025
यूपी में संपत्तियों की रजिस्ट्री के बाद खतौनी में नाम दर्ज कराने के लिए लोगों का अब बार-बार तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। गैर विवादित मामलों में अब रजिस्ट्री होते ही स्वत: खतौनी में नाम दर्ज हो जाएगा। राजस्व परिषद संपत्तियों को आधार से लिंक कराने जा रहा है। इसके साथ ही तय प्रारूप पर रजिस्ट्री की पूरी सूचना ली जाएगी। इसके बाद एसमएस या वाट्सएप पर विक्रेता पक्ष को नोटिस भेजकर अनापत्ति ली जाएगी और इसके मिलते ही खतौनी में नाम दर्ज हो जाएगा।

प्रदेश में मौजूदा समय संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने के बाद खतौनी में नाम दर्ज कराने के लिए अलग से आवेदन देना होता है। आवेदन के बाद विक्रेता पक्ष को मैनुअल नोटिस भेजा जाता है। इतना ही नहीं कुछ लोग इसमें बेजा आपत्तियां लगा देते हैं। इसके चलते तय समय सीमा 35 दिन में क्रेता का नाम खतौनी में दर्ज नहीं हो पता है। इससे खतौनी में नाम दर्ज कराने का मामला लंबित हो जाता है और लोगों को इसके लिए बार-बार तहसीलों में चक्कर लगाने पड़ते हैं। इससे क्रेता का बेजा उत्पीड़न शुरू हो जाता है। इसीलिए सभी प्रक्रिया ऑनलाइन करने की तैयारी है।

राजस्व परिषद सभी संपत्तियों में खातेदार और सहखातेदारों का नाम आधार से जोड़ते हुए लिंक कराने जा रहा है। इसमें उसका पूरा विवरण होगा। मतलब संपत्ति में कब किसने ली और कब-कब इसे बेचा गया। रजिस्ट्री के समय यह पता चल जाएगा कि संपत्ति को कौन बेच रहा है और उसके हिस्से में कितनी संपत्तियां हैं। रजिस्ट्री होते ही स्टांप एवं निबंधन विभाग तुरंत इसकी ऑनलाइन पूरी जानकारी राजस्व परिषद को देगा। इसके बाद विक्रेता के साथ उसके खातेदारों को पंजीकृत नंबर पर नोटिस भेजा जाएगा। लेखपालों द्वारा ऑनलाइन ही इसकी रिपोर्ट दी जाएगी और स्वत: 35 दिनों क्रेता का नाम खतौनी में दर्ज कर दिया जाएगा।

राजस्व परिषद अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि खतौती में नाम दर्ज करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जा रहा है। इसके लिए स्टांप विभाग से तुरंत ऑनलाइन रजिस्ट्रियों की कापी प्राप्त की जाएगी। उनसे तय प्रारूप पर सूचना ली जाएगी। इसके बाद स्वत: नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सभी नोटिस का जवाब ऑनलाइन पोर्टल पर जैसे आएगा, खतौनी में नाम दर्ज कर दिया जाएगा।

