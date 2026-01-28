Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsAfter receiving threats of obscene pictures viral teenager poured petrol and set herself on fire
किशोरी ने खुद पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, अश्लील फोटो वायरल करने की मिल रही थी धमकी

किशोरी ने खुद पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, अश्लील फोटो वायरल करने की मिल रही थी धमकी

संक्षेप:

 गोरखपुर में अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी से परेशान एक किशोरी ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। फिलहाल मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है। हालत गंभीर है।

Jan 28, 2026 09:10 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, गोरखपुर
यूपी के गोरखपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां गोरखनाथ थाना क्षेत्र में अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी से परेशान 16 वर्षीय किशोरी ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। आनन-फानन में परिजन उसे मेडिकल कॉलेज ले गए। जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं, बीते 21 जनवरी को हुई इस घटना की सूचना पुलिस को मंगलवार को परिजनों ने दी। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर किशोरी का बयान दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी है।

जानकारी के मुताबिक, किशोरी के मोहल्ले का ही सजातीय जीशान खान उर्फ ओसामा आए दिन उसे परेशान करता था। घरवालों ने इसकी शिकायत युवक के परिजनों से की थी। आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने बेटी का फोटो और वीडियो हासिल कर किया और उसे एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने लगा।

10 लाख रुपये और शादी का बनाया दबाव

आरोप है कि युवक 10 लाख रुपये देने और शादी करने का दबाव बनाने लगा। यही नहीं आरोपी और उनके साथियों ने किशोरी के पिता के कार्यालय पहुंचकर भी जान से मारने की धमकी दी, जिससे उनके पिता अपने ऑफिस से भागने को मजबूर हो गए। बताते हैं कि इन सब घटनाओं से तंग आकर उनकी बेटी ने 21 जनवरी को खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

इस मामले में थाना प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि पीड़िता की मां की तहरीर पर जीशान, उसके पिता जावेद, मां चांदनी, बुआ रोजी और सलमान पर केस दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही पीड़िता का बयान भी दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
