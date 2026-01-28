किशोरी ने खुद पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, अश्लील फोटो वायरल करने की मिल रही थी धमकी

संक्षेप: गोरखपुर में अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी से परेशान एक किशोरी ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। फिलहाल मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है। हालत गंभीर है।

यूपी के गोरखपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां गोरखनाथ थाना क्षेत्र में अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी से परेशान 16 वर्षीय किशोरी ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। आनन-फानन में परिजन उसे मेडिकल कॉलेज ले गए। जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं, बीते 21 जनवरी को हुई इस घटना की सूचना पुलिस को मंगलवार को परिजनों ने दी। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर किशोरी का बयान दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी है।

जानकारी के मुताबिक, किशोरी के मोहल्ले का ही सजातीय जीशान खान उर्फ ओसामा आए दिन उसे परेशान करता था। घरवालों ने इसकी शिकायत युवक के परिजनों से की थी। आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने बेटी का फोटो और वीडियो हासिल कर किया और उसे एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने लगा।

10 लाख रुपये और शादी का बनाया दबाव आरोप है कि युवक 10 लाख रुपये देने और शादी करने का दबाव बनाने लगा। यही नहीं आरोपी और उनके साथियों ने किशोरी के पिता के कार्यालय पहुंचकर भी जान से मारने की धमकी दी, जिससे उनके पिता अपने ऑफिस से भागने को मजबूर हो गए। बताते हैं कि इन सब घटनाओं से तंग आकर उनकी बेटी ने 21 जनवरी को खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।