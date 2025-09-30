Hindi NewsUP Newsafter raping minor girl multiple times he tried to offer her to his friends when she refused he made obscene photo viral
कई बार रेप के बाद लड़की को दोस्तों को परोसने की कोशिश, इनकार पर वायरल की गंदी फोटो
किशोरी की मां फैक्टरी में काम करती है। महिला के मुताबिक आरोपित ने उसकी 13 वर्षीय बेटी को अपने घर बुलाया और शारीरिक शोषण किया। इस दौरान उसने फोटो वीडियो बनाए। इसके बाद जब महिला काम पर जाती, आरोपित फोन कर उसकी बेटी को बुलाकर अश्लीलता करता। आरोपित ने किशोरी से दोस्तों पर संबंध बनाने का दबाव बनाया।
Ajay Singh संवाददाता, कानपुर (दक्षिण)Tue, 30 Sep 2025 07:01 AM
