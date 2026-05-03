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मासूम से कुकर्म के बाद राज खुलने के डर से किया कत्ल, आरोपी को एनकाउंटर में लगी गोली

May 03, 2026 09:41 pm ISTAjay Singh संवाददाता, केमरी (रामपुर)
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थाना प्रभारी हिमांशु चौहान ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उसने बच्चे के साथ कुकर्म किया था। उसे डर सताने लगा कि बच्चा घर जाकर उसकी करतूतों के बारे में सब कुछ बता देगा। इसके बाद उसने पहचान छुपाने और राज खुलने के डर से उसकी बेरहमी से हत्या कर दी।

मासूम से कुकर्म के बाद राज खुलने के डर से किया कत्ल, आरोपी को एनकाउंटर में लगी गोली

UP News : उत्तर प्रदेश के रामपुर के केमरी थाना क्षेत्र में सात साल के मासूम की कुकर्म के बाद हत्या करने वाले आरोपी रेहान को पुलिस ने रविवार को जेल भेज दिया। जेल जाने से पहले पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने दुष्कर्म की घटना को छिपाने के लिए बच्चे की हत्या की थी। आरोपी को शनिवार रात पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जिसमें वह गोली लगने से घायल हो गया था।

केमरी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी मजदूर का सात वर्षीय पुत्र गांव के ही आंगनबाड़ी केंद्र में नर्सरी का छात्र था। बीती 14 अप्रैल की शाम करीब 4 बजे वह गांव में ही देखा गया था, लेकिन पांच बजे के बाद वह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू की, लेकिन अगले ही दिन बच्चे का नग्न शव गांव के ही एक गेहूं के खेत में बरामद हुआ था।

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हत्याकांड के खुलासे में जुटी पुलिस और एसओजी टीम ने शनिवार रात घेराबंदी कर आरोपी रेहान (निवासी खेमपुर) को गिरफ्तार करने का प्रयास किया। इस दौरान हुई मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया।

क्या बोली पुलिस

थाना प्रभारी हिमांशु चौहान ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उसने बच्चे के साथ कुकर्म किया था। कुकर्म के बाद उसे डर सताने लगा कि बच्चा घर जाकर उसकी करतूतों के बारे में सब कुछ बता देगा, तो उसने पहचान छुपाने और राज खुलने के डर से उसकी बेरहमी से हत्या कर दी।

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पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध असलहा भी बरामद किया है। रविवार को कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी रेहान को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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