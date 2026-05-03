मासूम से कुकर्म के बाद राज खुलने के डर से किया कत्ल, आरोपी को एनकाउंटर में लगी गोली

थाना प्रभारी हिमांशु चौहान ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उसने बच्चे के साथ कुकर्म किया था। उसे डर सताने लगा कि बच्चा घर जाकर उसकी करतूतों के बारे में सब कुछ बता देगा। इसके बाद उसने पहचान छुपाने और राज खुलने के डर से उसकी बेरहमी से हत्या कर दी।

UP News : उत्तर प्रदेश के रामपुर के केमरी थाना क्षेत्र में सात साल के मासूम की कुकर्म के बाद हत्या करने वाले आरोपी रेहान को पुलिस ने रविवार को जेल भेज दिया। जेल जाने से पहले पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने दुष्कर्म की घटना को छिपाने के लिए बच्चे की हत्या की थी। आरोपी को शनिवार रात पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जिसमें वह गोली लगने से घायल हो गया था।

केमरी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी मजदूर का सात वर्षीय पुत्र गांव के ही आंगनबाड़ी केंद्र में नर्सरी का छात्र था। बीती 14 अप्रैल की शाम करीब 4 बजे वह गांव में ही देखा गया था, लेकिन पांच बजे के बाद वह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू की, लेकिन अगले ही दिन बच्चे का नग्न शव गांव के ही एक गेहूं के खेत में बरामद हुआ था।

हत्याकांड के खुलासे में जुटी पुलिस और एसओजी टीम ने शनिवार रात घेराबंदी कर आरोपी रेहान (निवासी खेमपुर) को गिरफ्तार करने का प्रयास किया। इस दौरान हुई मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया।

क्या बोली पुलिस थाना प्रभारी हिमांशु चौहान ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उसने बच्चे के साथ कुकर्म किया था। कुकर्म के बाद उसे डर सताने लगा कि बच्चा घर जाकर उसकी करतूतों के बारे में सब कुछ बता देगा, तो उसने पहचान छुपाने और राज खुलने के डर से उसकी बेरहमी से हत्या कर दी।