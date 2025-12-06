अयोध्या में राम मंदिर के बाद होगा नई मस्जिद का निर्माण! इस महीने से शुरू हो सकता है काम

संक्षेप: राम मंदिर के निर्माण के बाद अब नई मस्जिद का निर्माण होगा। इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के 33 साल बाद, धन्नीपुर गांव में नयी मस्जिद परियोजना के लिए संभावित समय सीमा अप्रैल 2026 हो सकती है।

अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद अब नई मस्जिद का निर्माण होगा। इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के 33 साल बाद, धन्नीपुर गांव में नयी मस्जिद परियोजना के लिए संभावित समय सीमा अप्रैल 2026 हो सकती है। इस परियोजना का काम देख रहे ट्रस्ट के प्रमुख ने यह जानकारी दी। इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन (आईआईसीएफ) के अध्यक्ष जुफर फारूकी ने पीटीआई से बातचीत में कहा, यदि सब कुछ ठीक रहा और अयोध्या विकास प्राधिकरण (एडीए) मस्जिद के संशोधित ले आउट प्लान को मंजूरी दे देता है, तो मस्जिद परियोजना के लिए संभावित समय सीमा अप्रैल 2026 हो सकती है। मस्जिद के संशोधित ले आउट प्लान को हम दिसंबर के अंत तक जमा करने की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि, मस्जिद परियोजना के आसपास के विवादों और आरोप-प्रत्यारोप के बावजूद, पांच साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मूल मस्जिद परियोजना के बारे में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने दी थी जमीन पांच साल से अधिक समय पहले उच्चतम न्यायालय के आदेश पर यूपी सरकार ने मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन आवंटित की थी। फारूकी ने कहा कि मस्जिद का पहला ले आउट प्लान अयोध्या विकास प्राधिकरण (एडीए) द्वारा खारिज कर दिया गया था, लेकिन इससे पहले ही आईआईसीएफ ने समुदाय के विरोध के कारण इसे छोड़ने का फैसला किया था और एक अधिक पारंपरिक डिजाइन को अपनाने का फैसला किया था। एडीए की मंजूरी मस्जिद निर्माण के लिए पहला महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन आईआईसीएफ के सामने अन्य ज्वलंत मुद्दे भी हैं, जिनमें धन्नीपुर स्थल पर पर्याप्त जमीन की कमी भी शामिल है। फारूकी ने कहा, यह शुरुआती दिन हैं। हम आवंटित जमीन का उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन यदि मस्जिद परियोजना के लिए अतिरिक्त जमीन हासिल करने में समस्या आती है, तो परियोजना को चरणबद्ध तरीके से अलग-अलग जगह पर भी पूरा करने की संभावना है। यह मस्जिद परियोजना के विभिन्न स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से पूरा होने का पहला आधिकारिक संकेत है, जिसमें संभावना है कि कुछ निर्माण कार्य वर्तमान धन्नीपुर स्थल से अलग स्थान पर भी किया जा सकता है।

मस्जिद के लिए मिली थी पांच एकड़ जमीन लंबी और कड़ी कानूनी लड़ाई के बाद उच्चतम न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने नौ नवंबर, 2019 को 2.77 एकड़ जमीन एक ट्रस्ट को उस जगह पर राम मंदिर बनाने के लिए सौंप दी थी जबकि मस्जिद के लिए अयोध्या में एक प्रमुख जगह पर पांच एकड़ जमीन आवंटित की। फारूकी ने पीटीआई से बातचीत में कहा, हमें धन्नीपुर में पांच एकड़ जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण, असल क्षेत्रफल सिर्फ चार एकड़ के आसपास ही है, इसलिए निश्चित रूप से परियोजना के एक से ज़्यादा जगहों पर आने की काफी संभावना है। हालांकि, उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि धन्नीपुर स्थल, मुख्य अयोध्या शहर से दूर होने के कारण भी जगह में बदलाव किया जा सकता है। मस्जिद और आस-पास के कॉम्प्लेक्स में 500 बिस्तरों का अस्पताल, एक सामुदायिक रसोई और शैक्षणिक संस्थान भी शामिल हैं। फारूकी ने कहा, मस्जिद परियोजना की तुलना राम मंदिर के निर्माण से करना गलत है।