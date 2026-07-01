राम मंदिर के बाद अब वृंदावन के बांकेबिहारी के दान को लेकर सेवादारों पर उठे सवाल, क्या आरोप
राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद अब वृंदावन के बांकेबिहारी में दान को लेकर वहां खड़े सेवादारों पर सवाल उठे हैं। श्रद्धालुओं से मिलने वाला दान खुद अपने पास रख लेने का सेवादारों पर आरोप लगा है।
अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बीच अब वृंदावन के ठाकुर श्रीबांकेबिहारी मंदिर की दान पेटिकाओं पर खड़े सेवादारों पर सवाल उठाए गए हैं। हाई पावर्ड कमेटी के सदस्य रहे सेवायत दिनेश गोस्वामी का आरोप है कि ये सेवादार श्रद्धालुओं के दान को खुद डालने के नाम पर हड़प लेते हैं। हालांकि कमेटी के चेयरमैन ने इसे व्यक्तिगत आरोप बताते हुए कहा कि अव्यवस्थाएं हावी थीं। इन्हें सुधारा जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर की व्यवस्था को बनी हाई पावर्ड टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य रहे दिनेश गोस्वामी का आरोप है कि बिहारीजी में सेवायत गोस्वामियों द्वारा विशेषकर वीआईपी गैलरी के नजदीक रखी आधा दर्जन पेटिकाओं के पास अपने सेवादार खड़े किए जाते हैं। इससे श्रद्धालु सीधे पेटिका में दान नहीं डाल पाता। सेवादारों द्वारा उनसे दान को यह कहकर ले लिया जाता है कि वह पेटिका में डाल देंगे। गोस्वामी का आरोप है कि सेवादार उस दान को पेटिकाओं में न डालकर अपनी जेब में रख लेते हैं और उसे सेवायत गोस्वामियों तक पहुंचाया जाता है।
जगमोहन में रख लिया जाता है कलश, लगाई थी रोक
बांकेबिहारी में आने वाले दान पर प्रबंध समिति का अधिकार है, लेकिन अधिकांश सेवायत गोस्वामियों द्वारा सेवा के दौरान जगमोहन में कलश रख लिए जाते थे। श्रद्धालुओं से इन्हीं कलशों में दान लिया जाता था और उक्त कलशों को सेवायत अपने घर ले जाते थे। बताया जाता है कि हाई पावर्ड टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के गठन के बाद कलश रखने और पेटिकाओं पर डलिया रखने पर रोक लगाई गई, जिसके बाद सेवायतों ने पेटिकाओं के पास सेवादारों को खड़ा कर दान राशि पर छीनने की तरकीब खोज निकाली।
चरम पर थीं अव्यवस्थाएं, सुधारने के हो रहे प्रयास: चेयरमैन
बांकेबिहारी की हाई पावर्ड टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन जस्टिस अशोक कुमार ने बताया कि किसी पर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप उचित नहीं है। कमेटी द्वारा मंदिर की व्यवस्थाओं को सुधारने का काम किया जा रहा है। पूर्व में सेवादारों/भण्डारियों द्वारा दान पेटिकाओं पर डलिया रख ली जाती थी, उस पर रोक लगाई गई है। सेवायत गोस्वामियों द्वारा कलश रखे जाते थे, उस पर अंकुश लगाया गया। वर्षों से अव्यवस्थाएं हैं, उनको दुरुस्त करने में थोड़ा समय लग रहा है।
क्या है राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला
गौरतलब है कि राम मंदिर में चढ़ावा की चोरी पकड़ाई है। इसे लेकर यूपी की राजनीति में भी गरमाई हुई है। एक तरफ एसआईटी जांच हो रही है तो दूसरी तरफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करके पड़ताल हो रही है। गणना में शामिल आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और करीब 80 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। रोज नए-नए खुलासे से रामभक्तों में खलबली मची है।
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लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।