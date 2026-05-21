राहुल गांधी के बाद अजय राय के मोदी और अमित शाह को लेकर बिगड़े बोल, क्या बोले
राहुल गांधी के बाद अजय राय के मोदी और अमित शाह को लेकर बोल बिगड़े। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के लिए विवादित शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि मेरे पास इसके प्रमाण हैं। उन्होंने कहा कि गद्दारी का भाजपा और संघ का पुराना इतिहास रहा है।
Ajay Rai controversial statement: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है। राय ने गुरुवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए देश का गद्दार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह पर देशवासियों को धोखा देने का आरोप लगाया। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में अजय राय ने प्रधानमंत्री को देशवासियों को आर्थिक संकट में डालने का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने देशवासियों के हितों और सुरक्षा को विदेशी हाथों गिरवी रखने का भी आरोप लगाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के लिए विवादित शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि मेरे पास इसके प्रमाण हैं। उन्होंने कहा कि गद्दारी का भाजपा और संघ का पुराना इतिहास रहा है।
अजय राय ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2014 के समय इन लोगों ने मुझे खरीदने की कोशिश की, मेरा जमीर नहीं खरीद पाए तो केजरीवाल को वाराणसी में लाकर चुनाव लड़ाया, ये इनका चरित्र है। देश आज आर्थिक संकट में है। 10 साल सत्ता में रहने के बाद प्रधानमंत्री मोदी देशवासियों को सीख दे रहे हैं और खुद मेलोडी टॉफी खिलाते हुए रील बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता को सोना, पेट्रोल-डीजल न खरीदने और विदेश यात्रा पर न जाने की सीख देने वाले खुद विदेश जाकर पिकनिक मना रहे हैं।
पेपर लीक होना युवाओं के साथ गद्दारी
अजय राय ने कहा कि देश नहीं बिकने दूंगा का नारा देने वाले आज देश की नवरत्न कंपनियों को अपने उद्योगपति मित्र को बेच रहे हैं, ये गद्दारी नहीं तो क्या है। बीते 10 साल में 89 पेपर लीक हो गए। हाल में नीट का पेपर लीक हुआ, जिससे 23 लाख नौजवानों का भविष्य अंधेरे में कर दिया। यह देश के युवाओं के साथ गद्दारी है। उन्होंने कहा कि नौजवानों पर टिप्पणी की जा रही, काकरोच कहा जा रहा लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता।
बोले शिक्षा के मंदिरों का किया संघीकरण
अजय राय ने शिक्षा के मंदिर विश्वविद्यालयों के संघीकरण का आरोप लगाया। कहा कि अब कुलपति और प्रोफेसर बनने के लिए शैक्षिक योग्यता नहीं पूछी बल्कि संघ आयु पूछी जा रही है। उन्होंने भाजपा सरकार पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संघ का इतिहास अंग्रेजों के लिए स्वतंत्रता सेनानियों की मुखबिरी का रहा है। राय ने कहा कि मोदी सरकार से हर वर्ग त्रस्त है और जनता इनकी विदाई की तैयारी कर चुकी है।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें