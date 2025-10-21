Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsAfter Rae Bareli and Saharanpur, a young man was beaten to death in Mau, the incident took place near a puja pandal.
रायबरेली-सहारनपुर के बाद मऊ में युवक की पीट-पीटकर हत्या, पूजा पंडाल के पास वारदात

संक्षेप: यूपी में एक और युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई है। रायबरेली और सहारनपुर के बाद मऊ में पटाखा फोड़ने के विवाद में 21 साल के युवक की लाठी-डण्डे से पीटकर मौत के घाट उतार दिया गया है। घटना घोसी कोतवाली क्षेत्र के कटिहार गांव में हुई।

Tue, 21 Oct 2025 02:33 PMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
घोसी (मऊ) हिन्दुस्तान संवाद।

यूपी के रायबरेली और सहारनपुर के बाद अब मऊ में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई है। घोसी कोतवाली क्षेत्र के कटिहारी गांव में सोमवार की देर रात पूजा पंडाल के सामने ही दीवाली पर पटाखा छोड़ने के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी-डण्डे और ईंट-पत्थर चले। इसी दौरान लाठी-डंडे से एक युवक की बेरहमी से पिटाई करके मौत के घाट उतार दिया गया। मारे गए युवक के परिजनों की तहरीर पर सात नामजद समेत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तनाव को देखते हुए भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। इससे पहले रायबरेली में चोर समझकर दलित युवक हरिओम की हत्या कर दी गई थी। वहीं, सहारनपुर में पिकअप चालक हामिद को पीट-पीटकर मार डाला गया था।

कटिहारी गांव के पश्चिमी तरफ लक्ष्मी पूजन के लिए पूजा पंडाल स्थापित किया गया था। इसी दौरान पटाखा फोड़ने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्ष लाठी-डंडा और धारदार हथियार के साथ आमने-सामने हो गए। दोनों पक्षों में जमकर ईंट-पत्थर लाठी-डंडे से खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान 21 वर्षीय अजय चौहान को लाठी-डंडे से बुरी तरह पीटा गया। अजय को गंभीर हालत में स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। जहां उसकी मौत हो गई। वारदात में आधा दर्जन लोगों को हल्की चोटें आई हैं।

घटना की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार, क्षेत्राधिकारी जितेन्द्र सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। घोसी कोतवाली प्रभारी प्रमेंन्द्र सिंह ने बताया कि घटना के बाबत सात नामजद समेत अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस टीम ने मुख्य आरोपी आशीष समेत तीन आरोपियों को दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। घटनास्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। पल-पल की गतिविधि पर उच्चाधिकारी पैनी नजर रख रहे हैं।