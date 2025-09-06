पति से झगड़ा करके महिला ने गंगा में लगाई छलांग, मगरमच्छ देखकर पूरी रात पेड़ पर बैठी रही

उन्नाव में पति से झगड़ने के बाद एक महिला ने शुक्रवार देर रात जाजमऊ पुल से गंगा में छलांग लगा दी। हालांकि उसे तैरना आता था तो वह तैरते हुए किनारे पर जाने लगी। तभी उसे एक मगरमच्छ दिख गया।

गंगा में कूदने वाली महिला अहिरवां कानपुर की रहने वाली मालती देवी है। जाजमऊ पुलिस चौकी में पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसका शुक्रवार रात को पति सुरेश से झगड़ा हो गया था। इससे नाराज होकर वह करीब 11 बजे जाजमऊ गंगा पुल पहुंची और छलांग लगा दी। मालती के मुताबिक उसे तैरना आता था, इसलिए वह किनारे की ओर जाने लगी। तभी उसे एक बड़ा मगरमच्छ नजर आया। इससे डरकर वह चंदन घाट के पास बाबा की बगिया की ओर पहुंची और एक अमरूद के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। तड़के करीब चार-पांच बजे जब कुछ किसान गुजरे तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी।